Ballando con le Stelle: dopo la storia naufragata col collega, la ballerina professionista è incinta

Chiusa una porta di apre un portone e proprio così è andata per la famosa ballerina di Ballando con le stelle che, dopo la fine della storica relazione, adesso annuncia di esser in dolce attesa.

L’annuncio è giunto via Instagram, in un post un cui la ballerina di Ballando con le Stelle ha pubblicato una serie di foto che la ritraggono per la prima volta con il pancione in compagnia del compagno.

Fino ad ora aveva voluto tenere la gravidanza privata e lontana dai riflettori ma adesso, in fase molto avanzata, pare esser giunto il momento per dare al mondo il lieto annuncio.

Scopriamo allora chi è questa stella del ballo e, soprattutto, i possibili aggiornamenti circa la gravidanza attualmente ancora in corso.

Ballando con le Stelle, il dolce annuncio della ballerina professionista

La massa di palloncini rosa che si può vedere nella foto ai piedi della coppia fa capire che quella in viaggio è una bambina.

Fiocco rosa dunque presto sulla porta degli studi di Ballando con le stelle ma chi sarà la ballerina ad appenderlo? Puoi scoprilo nella foto qua sotto.

E’ già è proprio lei, Veera Kinnunen che sul suo profilo Instagram ha scritto:

“Aspettandoti! @salvatore.sm È stato difficile tenere il segreto. Specialmente per la nonna @maaritjuselius e la zia @anastasia__kuzmina

Queste foto sono fatte settimane fa quindi sei cresciuto già tanto. Finalmente possiamo condividere con voi questa nostra gioia. “

Veera Kinnunen e Salvatore Mingoia stanno insieme dal 2020, quando era oramai finita da tempo la relazione con il collega Stefano Oradei, con cui aveva vinto anche numerosi trofei ballando in coppia.

La nuova relazione è nata nel difficile periodo della pandemia ma pare galoppare alla velocità della luce sulla via del successo. Salvatore è uno sportivo, un judoka per la precisione ma, soprattutto, è un classe 1993, ben sette anni in meno di Veera. La differenza d’età pare però non esser un problema, tanto che Salvatore è già andato a vivere nella casa che Veera condivide con le colleghe Anastasia Kuzmina e Tove Villfor.

Tutto sembra dunque promettere bene e la cicogna appare come la vera e propria ciliegina sulla torta. Tanti auguri ragazzi!