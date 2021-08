In un solo mese sembra ringiovanito di vent’anni: ma che cosa ha fatto Silvio Berlusconi?

By

Silvio Berlusconi stupisce ancora una volta tutti con un nuovo ringiovanimento istantaneo: nel giro di un mese sembra più giovane di vent’anni.

Lo avevamo lasciato lo scorso 18 luglio quando, dopo la vittoria dell’Italia agli europei, Gigio Donnarumma era andato a trovarlo e aveva condiviso una foto ricordo.

Eccolo ora, il 20 agosto, un solo mese dopo: sorridente, dimagrito, abbronzato, come nuovo.

L’incontro con Matteo Salvini a villa Certosa in Sardegna ci presenta un Silvio Berlusconi rigenerato, più giovane di almeno vent’anni. Ma come è possibile?

Cerchiamo di decifrare insieme questo nuovo miracolo di un uomo che, periodicamente, pare capace di scalarsi da solo gli anni che passano.

Silvio Berlusconi ringiovanito di vent’anni

Pallido, affaticato e anche un po’ appesantito: così appariva Silvio Berlusconi durante l’incontro post europei con il portiere Donnarumma.

Passa poi un mese e Silvio Berlusconi incontra Matteo Salvini. Ora appare in ottima forma, abbronzatissimo, rilassato e con giro vita notevolmente ridotto.

Per i comuni mortali simili risultati sono frutto di mesi e mesi di impegno e sacrificio ma per il Cavaliere è bastato un singolo mese. Come è possibile?

Ovviamente non è dato saperlo: una potente dieta detox? Qualche aiutino extra non meglio identificato? Vero è che la sola tintarella può fare miracoli ma in questo caso il risultato appare decisamente sopra qualsiasi aspettativa.

E pensare che lo scorso anno di questi tempi Silvio Berlusconi era sulla strada del San Raffale, contagiato dal Covid dopo un incontro a Villa Certosa con Flavio Briatore si accingeva a intraprendere una vera e propria via crucis.

Quest’anno invece l’estate pare aver portato solo gioia al Cavaliere che deve aver colto il periodo di villeggiatura per una rigenerazione senza precedenti.

La sua bacchetta magica torna a sorprendere, presentando al mondo risultati impensabili per chiunque altro ma che a lui, chissà come, risultato sempre facili da ottenere. Caro Silvio, se mai vorrai, noi siamo qui, con l’orecchio teso teso per ascoltare il tuo segreto: allora, qual è la pozione da bere?