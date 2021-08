Scopri come ottenere le labbra carnose che hai sempre desiderato semplicemente con l’aiuto del make up. Le regole da seguire per un risultato sorprendente.

Avere labbra carnose è un desiderio comune che in tante possono solo accarezzare nei propri sogni. Eppure, con le tante tecniche di make up delle quali possiamo godere oggi, vedersi più belle e maggiormente in linea con i propri sogni non è del tutto impossibile. E ciò vale anche per le labbra carnose. Basta infatti mettere insieme le tecniche giuste per ottenere ottimi risultati. Scopriamo come.

Labbra più carnose? Ecco le regole da seguire

Se avere della labbra carnose è il tuo sogno proibito da sempre e ciò nonostante non hai voglia di ricorrere alla chirurgia, ti farà piacere sapere che seguendo i giusti passi potrai ottenere risultati più grandi di quelli che immagini. Cerchiamo quindi di riassumere in poche mosse tutti gli step da seguire per labbra carnose come non le hai mai avute.

Prendersi cura della labbra. La primissima regola da seguire e della quale non si può proprio fare a meno è quella di prendersene cura con una certa costanza. Delle labbra secche o screpolate, infatti, non potranno mai e poi mai risultare morbide e carnose. Per ottenere dei buoni risultati con il make up è quindi necessario iniziare a seguire una routine che preveda l’applicazione di uno scrub almeno una volta a settimana e che contempli anche l’uso di creme idratanti (vanno bene anche quelle casalinghe a base di yogurt e miele o di altri ingredienti) per nutrirle ed offrirgli un minimo di volume naturale. Partendo da qui, i risultati saranno sicuramente tanti.

Applicare la matita nel modo corretto. Per far apparire le labbra carnose è importante concentrarsi sul contorno che andrà definito con la matita. Nel farlo è meglio non uscire troppo dal bordo naturale ma limitarsi a tratteggiarne la parte esterna. In questo modo, quando il trucco inizierà a sbavare non si rischierà di trovarsi con lo spiacevole effetto di una matita super visibile. Un altro trucco in tal senso è sceglierne una che abbia lo stesso colore delle labbra e non uno più scuro.

Scegliere rossetti lucidi. Rossetti in grado di riflettere la luce donano un effetto naturalmente più voluminoso. É quindi meglio scegliere quelli lucidi e magari addirittura i gloss. L’effetto labbra carnose sarà molto più semplice da ottenere.

Applicare un velo di cipria ed un altro di rossetto. Questo step aiuta sia a creare uno strato in più che dona di per sé più volume che a far durare il trucco più a lungo. Esattamente ciò che serve quando si desidera mantenere l’effetto labbra carnose il più a lungo possibile.

Illuminare i punti giusti. Infine, per la legge dei chiaroscuri, applicare dell’illuminante o un rossetto più chiaro nei punti giusti aiuta ad aumentare l’effetto volume. Se non sai come muoverti in tal senso puoi puntare sul semplice e illuminare la parte centrale delle labbra, concentrando l’eventuale illuminante sull’arco di cupido.

Con queste mosse le tue labbra appariranno rimpolpate in modo naturale e senza alterare la forma naturale che hai e che è giusto mantenere al fine di ottenere un risultato che non sia artefatto ma che al contempo sia in grado di farti sentire più bella.