Milly Carlucci sgancia la bomba: a Ballando con le stelle arriva lui!

Milly Carlucci sgancia la bomba per la nuova edizione di Ballando con le stelle 2021: tra i concorrenti ci sarà una star indiscussa!

Ballando con le stelle 2021 tornerà in onda ad ottobre, in prima serata su Raiuno, con una nuova edizione. Milly Carlucci sta mettendo su un cast stellare. I nomi che stanno circolando sono davvero tanti, ma per ora l’unico concorrente ufficiale annunciato è Morgan.

Sono tanti i rumors intorno ai concorrenti, ma il nome dell’ultima ora è davvero stellare. Nel corso delle varie edizioni di Ballando, Milly Carlucci ha portato sulla pista tanti vip. Nel corso della nuova edizione di Ballando, secondo un’indiscrezione riportata da TvBlog, ci sarà anche uno dei cantanti più amati dal pubblico italiano.

Ballando con le stelle 2021: Milly Carlucci strappa il sì ad Al Bano Carrisi?

Dopo aver partecipato al Cantante mascherato, Albano Carrisi è pronto a scendere in pista come concorrente di Ballando con le stelle 2021. A confermare l’indiscrezione è TvBlog secondo cui non ci sarebbero dubbi sulla presenza del leone di Cellino San Marco tra i concorrenti del programma di Milly Carlucci.

Albano Carrisi è sicuramente uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano e la sua presenza sarebbe accolta con entusiasmo dai telespettatori di Raiuno. Gli altri concorrenti di Ballando potrebbero essere Sabina Guzzanti, Mietta, Valeria Fabrizi e Rossella Fiammingo.

Milly Carlucci, nelle scorse settimane, ha ammesso che le piacerebbe avere tra i concorrenti anche Marcell Jacobs, l’uomo più veloce del mondo dopo la vittoria della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo.

Il campione, però, attraverso le pagine del settimanale Di Più, ha escluso una sua partecipazione come concorrente: “Mi esalta l’idea di prendere parte a Ballando con le Stelle anche se non potrei mai fare il concorrente. Se scendessi in pista ogni settimana tutta la mia credibilità, tutto quello che di buono sono riuscito a fare alle Olimpiadi verrebbero messi a dura prova dall’esito delle esibizioni. Ci sarebbe materiale per prendermi in giro…”.