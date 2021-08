Ballando con le stelle 2021, colpaccio di Milly Carlucci: assente da anni dalla tv, la showgirl è pronta a scendere in pista come concorrente.

Ballando con le stelle tornerà in onda con la nuova edizione dal 16 ottobre. Lo show del sabato sera di Raiuno sarà condotto da Milly Carlucci. Al suo fianco ci sarà Paolo Belli e l’immancabile giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto.

“Il bello del programma è proprio la giuria, perché è variegata. C’è chi giudica il ballo, chi il comportamento, chi il giudice che sta criticando. È uno spettacolo nello spettacolo. Io non cambierei nulla perché quella giuria rappresenta il pubblico nella sua totalità”, ha spiegato la Carlucci nel corso di una chiacchierata con il proprietario di un bar di Napoli come riporta Fanpage.



Come fa sapere TvBlog, la data di partenza potrebbe essere anticipata di una settimana e le puntate previste sarebbero 10. La curiosità del pubblico, tuttavia, riguarda soprattutto i concorrenti. Quali vip scenderanno sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico?

I rumors in merito sono tanti, ma nelle scorse ore è spuntato un nome che ha già scatenato l’entusiasmo dei fans.

Ballando con le stelle 2021, i concorrenti: spunta il nome di Paola Barale

Tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2021 potrebbe esserci anche Paola Barale. Secondo quanto fa sapere il settimanale Novella 2000, l’amatissima showgirl sarebbe pronta a tornare in tv scendendo in pista come concorrente dello show di Milly Carlucci.

Secondo Novella 2000, la trattativa per portare Paola Barale e Ballando con le stelle come concorrente sarebbe già stata conclusa. Tuttavia, per il momento, non c’è ancora nulla di ufficiale. L’unico concorrente annunciato è Morgan. Gli altri nomi che stanno circolando sul web, ma che non sono stati ancora confermati sono: Federico Fashion Style (Dagospia), Morgan (TPI), Sabina Guzzanti (TvBlog), Valeria Fabrizi (TvBlog), Fabio Galante (Dagospia), Mietta (TvBlog) Sabrina Salerno, Al Bano e Albertino (Dagospia), Alessia Marcuzzi (Diva e Donna).

Certa, invece, l’assenza di tre ballerini storici del programma di Milly Carlucci che è pronta a conquistare nuovamente l’affetto del pubblico con un cast stellare.