L’alternativa veloce alla bollitura dei barattoli per la marmellata esiste. Vi sveliamo un trucco semplicissimo ma geniale per averla pronta in 15 minuti

Preparare una buonissima marmellata, con ogni tipo di frutta, in meno di 20 minuti, tra cottura e riempimento dei barattoli. Sicuramente è possibile, ma poi per la conservazione senza rischiare nulla dobbiamo comunque farli bollire, come ci hanno insegnato le nostre nonne.

Ecco, da oggi in poi non sarà più così perché vi sveliamo un trucco per non dover aspettare a lungo e avere la marmellata subito pronta ed è una cosa che tutte voi avete in casa. Si chiama congelatore o freezer, il vero alleato per le conserve.

Tutto quello che dovete fare, quando la marmellata è pronta, è riempire i barattoli, sigillarli bene e poi metterli direttamente in congelatore. Un metodo alternativa alla classica bollitura e che evita qualsiasi rischio.

In questo modo la vostra marmellata durerà fino a sei mesi e quando dovete consumarla basterà tirarla fuori lasciando che si scongeli in frigorifero.

Marmellata in 15 minuti con un trucco

Quale frutta usare per preparare la marmellata in 15 minuti con un trucco? In realtà questo metodo va bene con tutta la frutta e quindi dovete solo seguile la stagionalità dei prodotti. Dalle mele alle arance, dai frutti di bosco alle pesche, è tutto buono.

Ingredienti:

1,5 kg di frutta fresca

500 g di zucchero

2 limoni

50 g di pectina in polvere non zuccherata

Preparazione:

A seconda della frutta che avete scelto, lavatela, sbucciatela se occorre e poi tagliatela a pezzetti versandola in una pentola capiente. Poi aggiungete aggiungetevi il succo di due limni non trattati, passando,lo con un colono per evitare i semi.

Portate la pentola ad ebollizione facendola andare a fuoco medio-alto. Intanto che la frutta cuoce, in una ciotola mescolate lo zucchero e la pectina. Poi aggiungeteli alla frutta, amalgamando fino a che la miscela di polveri è completamente sciolta. A quel punto spegnete il fuoco e spostate la pentola lontano.

Lavate e asciugate, se è il caso sterilizzandoli, alcuno barattoli in plastica oppure in vetro, ognuno con il suo coperchio. Quando la marmellata è leggermente raffreddata, riempite i vasetti o barattoli ma non fino in cima. Poi chiudete bene con il coperchio e lasciate riposare a temperatura ambiente per almeno 3 ore.

Passato questo tempo non vi resta che mettere tutto in mettete in congelatore per conservare la vostra marmellata e tirarla fuori solo quando serve.