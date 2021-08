Damiano David lascia i Maneskin? La risposta da Oscar del frontman

By

Damiano David lascia i Maneskin? Dopo i rumors delle ultime settimane, arriva la risposta da Oscar del frontman della band.

Il successo dei Maneskin non si placa. La giovane band romana, dopo aver trionfato al Festival di Sanremo 2021 e all’Eurovision Song Contest, sta scalando le classifiche mondiali con la propria musica. In attesa che la macchina dei live si riaccenda anche in Italia, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono tornati sul palco partecipando a festival musicali internazionali portando a casa un incredibile successo.

Successo che, purtroppo, è accompagnato anche da alcuni rumors che hanno allarmato i fans dei Maneskin e ai quali ha prontamente risposto il protagonista del gossip ovvero Damiano David.

Il frontman, nelle scorse settimane, è stato al centro di un’indiscrezione riportata da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ha preoccupato i fans della band, nata per le vie di Roma. A mettere fine a tutti i rumors, tuttavia, è stato lo stesso Damiano con una risposta da Oscar.

Damiano David smentisce tutti i rumors sull’addio ai Maneskin

Damiano David lascerà i Maneskin? A parlare di tale rumors, nelle scorse settimane, è stato Roberto Alessi, direttore del settimanale Novella 2000. Sulle pagine del noto magazine di gossip, Roberto Alessi ha scritto:

“C’è qualcuno che si prende la briga di chiamarmi per dirmi che Damiano David dei Maneskin presto se ne andrà dal gruppo. Un mitomane? Quel qualcuno cerca di pescare nel torbido, la verità è che i Maneskin hanno insieme, tutti e quattro, un progetto di più largo respiro. Non a caso è tutto programmato per il prossimo anno quando finiranno il loro tour internazionale il 9 luglio 2022 al Circo Massimo”.

LEGGI ANCHE—>Victoria e Damiano dei Maneskin senza freni sul palco: decolletè in mostra e volo d’angelo

Lo stesso direttore, riportando il rumors, smentisce l’addio di Damiano ai Maneskin. A rassicurare tutti i fans preoccupati, però, è stato lo stesso Damiano commentando la notizia riportata dalla pagina Instagram News dei vip.

Come potete vedere dalla foto qui in alto, sotto il post della pagina che ha chiesto ai propri followers un parere sull’indiscrezione riportata da Novella 2000, Damiano ha risposto così: “E’ una caz*ata”.

LEGGI ANCHE—>Damiano David: le parole su Victoria dei Maneskin che emozionano i fan

Una risposta che i fans dei Maneskin si aspettavano e che mette a tacere tutti i rumors. Del resto, in più occasioni, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno spiegato perchè i Maneskin non si divideranno.