Grave lutto per l’ex gieffina: l’addio struggente è da brividi

Gravissimo lutto per l’amatissima ex gieffina: lo struggente addio sui social è da brividi. I messaggi di cordoglio dei fans e degli amici.

Gravissimo lutto per una delle concorrenti più amate della storia del Grande Fratello. Nella casa più famosa d’Italia sono passati tanti inquilini nel corso delle varie edizioni. Quasi tutti hanno lasciato un ricordo speciale nel cuore del pubblico che, ancora oggi, segue le vicende degli ex gieffini attraverso i social.

Proprio su Instagram, l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip ha annunciato la morte dell’adorata mamma condividendo il proprio dolore con i fans che le stanno scrivendo tanti messaggi di cordoglio.

Lutto per Rebecca Di Pasquale: le toccanti parole d’addio dell’ex gieffina

Con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello, Rebecca Di Pasquale, ha annunciato la perdita dall’amatissima mamma.

“Ti ho amato dal primo giorno che mi hai messa al mondo e ora piango, ma allo stesso tempo mi farò forza e mi ricorderò le tue parole: riguardati, non farmi stare col pensiero. Mamma bella guardami da lassù, dammi forza ora“, scrive Rebecca.

“Una forte ulcera allo stomaco ti ha portata via come fulmine. Perdona i miei capricci, ti sognerò vero?”, conclude Rebecca.

Tanti i messaggi degli amici e dei fans che, dopo la partecipazione di Rebecca al Grande Fratello, avevano continuato a seguirla con affetto.

“Tesoro non ci posso credere. Mi dispiace tantissimo ti faccio le mie condoglianze anche se queste sono solo parole. Solo tu puoi conoscere il dolore del tuo cuore in questo momemento. Il Signore però in ogni momento difficile e di dolore non ci lascia soli e ti aiuterà a trovare pace e consolazione. Ti abbraccio e una preghiera per mamma Bettina”, è il messaggio che le ha scritto Lucia Bramieri.

Elisabetta Ferraccini, figlia di Mara Venier, le ha invece lasciato un cuore rosso. “Ti mando un fortissimo abbraccio, sono sicura che rimarrà sempre accanto a te e ti vorrà per sempre bene. Fatti forza”, “Mi dispiace tantissimo per la terribile notizia”, scrivono altri followers.