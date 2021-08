GF Vip, la showgirl più discussa è nel cast? L’indizio non lascia dubbi: è lei

GF Vip: nel cast è approdata anche la showgirl più discussa di sempre? Gli indizi pubblicati dalla produzione non lasciano dubbi: è lei!

Il GF Vip, salvo cambi di programmi, dovrebbe tornare sul piccolo schermo degli italiani a partire dal 13 settembre. Per questo motivo, prima del debutto di questa nuova edizione, la produzione di Alfonso Signorini ha scelto di giocare un po’ con il pubblico della rete. Fornendogli degli indizi sui prossimi vipponi che andranno ad abitare nella casa più spiata d’Italia nei prossimi mesi.

Certo, sarà un arduo compito visto che sarà difficile non far rimpiangere il cast della precedente edizione, ma le premesse per uno show degne di nota sembrerebbero esserci tutte. Anche perché, stando all’ultimo indizio pubblicato sui social ufficiali del programma, e poi cancellato subito dopo (Niente paura: trovate lo screen in fondo all’articolo), Alfonso Signorini sembrerebbe aver puntato tutto su una delle showgirl più discusse di sempre.

Cast completo GF Vip 6: Alfonso Signorini punta tutto su di lei

Almeno per il momento, infatti, non si è a conoscenza del cast completo del Grande Fratello Vip. Certo, in rete sono spuntate diverse indiscrezioni, ma di ufficiale c’è ancora ben poco. Se non la presenza di Katia Ricciarelli, che molti anni fa scelse di provare l’esperienza nei reality show attraverso la sua partecipazione a La Fattoria di Barbara d’Urso, e Sophie Codegoni, che prima di varcare la famosa soglia rossa ha deciso di levarsi qualche sassolino dalle scarpe.

Stando però all’indizio pubblicato sui social poco fa, la produzione avrebbe scelto di puntare su una delle showgirl più discusse di sempre che, pensate un po’, ha avuto il suo debutto sul piccolo schermo degli italiani proprio nella casa più spiata d’Italia! Nell’edizione dedicata alle persone comuni, ovviamente.

LEGGI ANCHE –> Cicogna in arrivo per la coppia più amata del Grande Fratello Vip: l’annuncio

Ma di chi stiamo parlando? Di Raffaella Fico! Gli autori hanno pubblicato uno scatto, senza fare il nome del personaggio in questione e censurandone il volto, ma gli utenti della rete sono più convinti che mai che si tratti di lei. In quanto la sua fisicità e i colori mediterranei sono diventati il suo tratto distintivo.

Qualora quest’ipotesi dovesse rivelarsi corrispondere alla realtà dei fatti, come se ne sono convinti gli utenti della rete, come potete leggere dai commenti che trovate poco più in basso, sarebbe decisamente un bel colpaccio per Alfonso Signorini. In quanto durante la scorsa edizione ha avuto modo di ospitare Balotelli e suo fratello Enock ed ora ci sarà l’altra parte della mela: la madre della figlia del calciatore.

LEGGI ANCHE –> Emma Marrone ritrova l’amore | Scoppia la polemica su Ilary Blasi | É guerra al GF Vip

Raffaella Fico è nel cast del GF Vip? Gli utenti della rete sembrerebbero non avere alcun dubbio.