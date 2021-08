Un frutto a fine pasto è sempre una buona idea? Pare proprio di no

Quando è giusto mangiare la frutta, a fine pranzo e cena o lontano dai pasti? Proviamo oggi a fare chiarezza.

Mangiare la frutta alla fine dei pasti non è una buona abitudine. Lo sentiamo dire spesso ma poi, altrettanto spesso, sentiamo contraddire questa informazione. Altri ci dicono che mangiare la frutta a fine pasto può portare diversi disturbi, persino, farci ingrassare.

Ma dov’è la verità? Oggi proviamo a scoprirlo insieme poiché, finalmente, la comunità scientifica sembra esser giunta a una conclusione, questa volta definitiva (si spera).

Frutta a fine pasto i lontano dai pasti?

A sfatare il mito giunge l’Istituto Superiore di Sanità che conclude in modo quasi lapidario:

“Mangiate frutta quando volete, purché ne mangiate: questa è la cosa più importante. Se poi la mangiate alla fine dei pasti e non riscontrate alcun fastidio, non vi causerà nessun danno; di certo non vi farà ingrassare (a meno che non si esageri nelle quantità), potreste, invece, averne qualche beneficio in più.”

E’ lo stesso testo a illustrare i benefici che invece comporta mangiare la frutta alla fine di un pasto:

“Concludere il pasto con un frutto può, in realtà, portare diversi benefici:

consumare la frutta alla fine del pasto, infatti, fa sì che gli zuccheri che contiene vengano rilasciati nel sangue più lentamente di quando si mangia la stessa frutta a digiuno 1 . L’innalzamento rapido dei livelli di zucchero nel sangue è in generale da evitare, perché induce una rapida risposta ormonale (insulina – glucagone), che causa a sua volta un rapido ritorno del senso di fame

. L’innalzamento rapido dei livelli di zucchero nel sangue è in generale da evitare, perché induce una rapida risposta ormonale (insulina – glucagone), che causa a sua volta un rapido ritorno del senso di fame l’acidità della frutta e alcune vitamine al suo interno (vitamina C) possono facilitare l’assorbimento del ferro contenuto nelle verdure e negli alimenti di origine vegetale

grazie ai suoi componenti antiossidanti, accompagna il cibo nella digestione proteggendolo dai danni ossidativi

il suo sapore acidulo dà all’organismo il segnale di fine pasto”

Certo, delle volte alcuni disturbi possono sopraggiungere quando si mangia la frutta dopo il pranzo o la cena e in questi casi, ovviamente, meglio desistere:

“Alcuni componenti della frutta, come fibre e oligosaccaridi, possono, in effetti, rallentare, seppur in misura modesta, il transito del cibo attraverso il tratto gastrointestinale, dar luogo a dei processi di fermentazione e creare un accumulo di gas nell’intestino con conseguente sensazione di gonfiore. Questa situazione si verifica soprattutto in coloro che hanno una particolare sensibilità intestinale (colite ulcerosa, sindrome dell’intestino irritabile, meteorismo). “

Fatte salve queste situazioni, non esistono studi scientifici o linee guida che sconsigliano di mangiare la frutta dopo i pasti. Come ha detto l’ISS dunque via libera alla frutta a fine pasto e, più in generale, via libera alla frutta nella nostra dieta quotidiana.