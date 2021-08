Una Vita anticipazioni: scatta un bacio sconvolgente

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a lasciare con il fiato sospeso il pubblico del piccolo schermo con un “inatteso” bacio che cambierà tutto.

Una Vita continua la sua messa in onda sul piccolo schermo degli italiani, lasciando il suo fedele pubblico di stucco. Se credevate che la storia di Genoveva si potesse concludere con la fine del processo che l’ha vista protagonista, ed anche scagionata da ogni accusa, beh vi sbagliate di grosso perché da qui a breve ci saranno alcuni interessanti risvolti che lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso.

Il primo personaggio a spiccare in questa vicenda è Velasco. L’avvocato è riuscito, con un’incredibile astuzia, a rendere nulle tutte le testimonianze portate in tribunale contro la donna. Tanto da farla apparire agli occhi del giudice come una povera vittima indifesa e succube dell’atteggiamento sovranista di suo marito. Tutto però nella vita ha un prezzo e lui non aveva fatto mistero di provare una forte attrazione nei confronti della donna in questione e lei gli aveva promesso che se fosse stata scagionata lo avrebbe ampiamente ricompensato ed ora è arrivato il momento di “ripagare” i suoi debiti.

Anticipazioni Una Vita: Velasco pronto a prendere la sua “ricompensa”

Qualcuno però, nelle nuove puntate di Una Vita, inizierà a sospettare che quanto portato in tribunale sia tutta una farsa ed inizia ad indagare per conto proprio pur di portare a galla la verità. Stiamo parlando dell’ispettore Mendez, che inizierà a notare come Laura, la domestica che in un primo momento aveva testimoniato contro Genoveva per poi ritirare il tutto, sia particolarmente grata a Velasco.

Un dettaglio che gli appare piuttosto strano e continuando con le sue indagini, scopre che molto tempo fa i due hanno avuto modo di conoscersi. In quanto il padre di lei è misteriosamente scomparso durante un incendio e non solo.

Mendez scopre che la domestica è disperata. In quanto il suo unico obiettivo è quello di far riuscire ad operare sua sorella in Germania ed inizia a sospetta che abbia stipulato un accordo con Genoveva: il ritiro della sua testimonianza in tribunale, in cambio dei soldi per l’operazione. Laura è alle strette, pedinata non solo da Mendez, che ha compreso il tutto, ma anche dalla Dark Lady della saop che la intima di non raccontare nulla altrimenti ci sarà un conto troppo alto da pagare.

Ma passiamo a Genoveva perché nelle anticipazioni di Una Vita non ci si fa alcuno scrupolo nello scoprire che Velasco è pronto a prendersi la sua ricompensa. La donna in un primo momento temporeggia, ma poi lo invita ad un pranzo e lì scatta il bacio. Questo sarà l’inizio della loro storia d’amore o la donna ha in mente qualcosa? Non ci resta che seguire le puntate per scoprire quali oscuri piani ha in mente questa volta.