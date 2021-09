Ballando con le stelle, arriva la star di Raiuno ma con un ruolo nuovo

Ballando con le stelle potrebbe avere nel cast una delle conduttrici più amate di sempre, ma in un ruolo del tutto inedito pensato dallo staff di Milly Carlucci!

Ballando con le stelle è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un’edizione nuova di zecca. Nonostante Milly Carlucci abbia perso uno dei ballerini di punta dello show, Raimondo Todaro (che si vocifera possa entrare a far parte del cast di Amici di Maria De Filippi), non si è di certo data per vinta e sta facendo di tutto per selezionare un cast di tutto rispetto.

Nelle scorse ore, infatti, il settimanale Vero ha rivelato che la Carlucci sarebbe riuscite ad avere nel cast di quest’anno una delle conduttrici più amate dal pubblico del piccolo schermo. Chi? Caterina Balivo! La Balivo, secondo quanto è possibile leggere sul nuovo numero della rivista, farebbe parte del cast del talent show dedicato ai personaggi più amati del piccolo schermo, ma attenzione perché non indossare le vesti di concorrente.

Caterina Balivo a Ballando con le stelle? I nuovi progetti in Rai

Secondo l’indiscrezione bomba lanciata dal settimanale, Caterina Balivo a Ballando con le stelle avrà un ruolo del tutto inedito e che, almeno per il momento, resta del tutto top secret.

Sicuramente la sua presenza al programma di Milly Carlucci sarà un valore aggiunto ad una formula che da anni si rivela essere più che vincente. Le due conduttrici, tra l’altro, hanno già collaborato insieme in passato. In quanto la Balivo ha ricoperto anche il ruolo di giudice a Il cantante mascherato. Anche questo nuovo programma, che ha incurioso e non poco i telespettatori con le prime due edizioni andate in onda, sembrerebbe essere stato riconfermato da mamma Rai, ma lo stesso vale anche per Caterina?

LEGGI ANCHE –> Milly Carlucci sgancia la bomba: a Ballando con le stelle arriva lui!

Il settimanale ha rivelato che oltre all’imminente arrivo a Ballando con le stelle, Caterina Balivo, che di recente ha lanciato un importante messaggio a tutte le donne, sarà presente anche nella nuova edizione de Il Cantante Mascherato.

Insomma, per la brava e bella conduttrice campana sembrano esserci numerose novità in vista. Una stagione televisiva sicuramente bella ricca, anche se sembrerebbe mancare all’appello un programma tutto suo, ma per quello non è ancora detta l’ultima parola e non sappiamo che cosa potrebbe riservarle il futuro.

LEGGI ANCHE –> Caterina Balivo in bikini, gli haters: “Sei cicciottella”. Lei li asfalta così

Ballando con le stelle è pronto a partire con il botto. Milly Carlucci appare più intenzionata che mai a voler stracciare la concorrenza, ma il pubblico del piccolo schermo preferirà seguire le vicende degli aspiranti ballerini o preferirà premiare la concorrenza? Staremo a vedere.