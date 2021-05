Caterina Balivo in bikini, gli haters: “Sei cicciottella”. Lei li asfalta così

Caterina Balivo, dopo aver pubblicato una foto in bikini, è stata presa di mira dagli odiatori della rete, ma lei li ha asfaltati così.

Caterina Balivo è sicuramente uno dei personaggi più amati del piccolo schermo, nonostante durante questa stagione abbia scelto di stare un po’ in panchina, ma un suo ritorno in tv sembra essere dietro l’angolo. Per questo motivo, purtroppo, da una grande popolarità, e di conseguenza un’esposizione mediatica, deriva purtroppo anche quantità di haters, i famosi odiatori della rete, che per qualche assurdo motivo sentono di avere il diritto di poter offendere o denigrare una determinata persona soltanto perché è un personaggio pubblico.

La conduttrice nelle scorse ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che la immortala in bikini, accompagnando al tutto un bellissimo messaggio per le donne, invitandole a non vergognarsi se hanno qualche chilo di troppo ma ad indossare sempre ciò che le fa stare bene. Purtroppo però alcuni utenti della rete hanno utilizzato lo scatto per offenderla, ma niente paura perché Caterina Balivo ha asfaltato gli haters come soltanto lei sa fare.

Caterina Balivo replica alle offese degli haters e li asfalta tutti con eleganza

Caterina Balivo ha invitato tutte le donne che la seguono sui social a non demordere ed ad indossare qualsiasi cosa le faccia sentire bene o susciti in loro una certa curiosità, fregandosene dei chili di troppo o di quella smagliatura che di andare via non ne vuole proprio sapere.

“Rotolini? Pancetta o panciona, smagliature bianche o rosse? Bacino più largo dopo i parti? E allora?!?“ ha chiesto in maniera retorica alla conduttrice, che non è la prima volta che lancia forti messaggi alle donne che la seguono. “W il bikini!” ha concluso, ma il tutto è stato utilizzato da alcuni haters per prenderla da mira.

“Fai pubblicità a quello che indossi” le ha scritto un utente. “Ma quanto tempo hai da perdere sui social?” le ha chiesto e la risposta della Balivo non è di certo tardata. “Io con i social ci lavoro e tu?” gli ha risposto a tono, senza lasciarsi sfuggire nemmeno quest’altro commento che fa riferimento alla sua forma fisica: “Certo che sei molto cicciottella“ ma la replica di Caterina non è di certo mancata. “Molto cicciotto” ha risposto al suo hater, che probabilmente prima di giudicare la forma fisica degli altri non ha avuto tempo per controllare la sua.

Caterina Balivo è stata attaccata dagli haters, ma niente paura perché ha saputo rimandare tutto al mittente con quella classe che da sempre la contraddistingue.