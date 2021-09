Da Amici al Festival di Venezia: la conduttrice è un trionfo di bellezza

Amici di Maria De Filippi: l’ex concorrente, dopo la sua partecipazione al talent, è approdata al Festival di Venezia, intervistando gli attori da Oscar!

Amici di Maria De Filippi, durante il corso di questi anni, ha lanciato numerosi artisti che sono riusciti ad affermarsi nel vasto mondo dello spettacolo. Certo, alcuni sono riusciti ad ottenere una maggiore fama rispetto ad altri. Mentre altri ancora hanno optato di cambiare le proprie aspirazioni artistiche, optando per una “categoria diversa” da sperimentare nella vita reale.

Questa soluzione è sicuramente un grande azzardo, ma in molti casi può rivelarsi vincente. Basti pensare a Stefano De Martino, che ha appeso le scarpette al chiodo per indossare i panni di conduttore. O Diana Del Bufalo, che si era presentata all’interno della scuola più famosa d’Italia come cantante per poi diventare una delle attrici più apprezzate nel panorama nostrano, ma c’è anche lei: Manola Moslehi

Manola ha preso parte al talent come cantante, ma negli ultimi tempi ha preferito la strada della conduzione. Oggi, infatti, è una delle presentatrici di punta di Radio Italia e in questi giorni è impegnata al Festival del cinema di Venezia, dove ha potuto intervistare artisti di fama mondiale.

Manola Moslehi: com’è cambiata la vita dell’ex concorrente di Amici

Manola di Amici, nonostante abbia incantato il pubblico del piccolo schermo degli italiani con la sua bella voce, ha scelto di mettere in standby questo aspetto della sua carriera per concentrarsi, invece, sulla conduzione. La giovane artista appartiene alla classe del 1984 ed è il perfetto mix di culture diverse. La sua mamma, infatti, è italianissima, mentre suo padre è persiano. Un unione di culture che le hanno permesso di poter prendere il meglio dei due mondi.

Manola è da tempo impegnata con Radio Italia ed ora lavora al Festival del cinema di Venezia dove ha avuto l’opportunità di poter intervistare gli attori più famosi del cinema mondiale. Qualche esempio? Come testimonia lo scatto pubblicato poco più in basso, la Moslehi è riuscita ad intervistare Penelope Cruz, il suo nome non ha bisogno di certo di presentazioni. Decisamente una bella soddisfazione, ma Manola non ha alcuna intenzione di fermarsi qui.

Come riportato da Vanity Fair, l’ex concorrente di Maria De Filippi vorrebbe ritornare sul piccolo schermo degli italiani, continuando ad indossare le vesti di conduttrice. Magari al timone di un talent show, come quello che le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico, o di un programma da toni più profondi come Il senso della vita di Paolo Bonolis.

Manola Moslehi dopo Amici di Maria De Filippi di strada ne ha fatta ed ora è una delle conduttrici più apprezzate nel suo settore.