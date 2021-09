Le crocchette di patate non ti riescono bene? Ecco gli errori che devi evitare

Scopri quali sono gli errori da non fare mai quando vuoi realizzare delle ottime crocchette di patate.

Le crocchette di patate sono tra i piatti più gettonati quando si parla di pranzi o cene in famiglia. Ottime anche da inserire come antipasto o stuzzichino, rappresentano da sempre uno dei cibi più amati sia per il gusto senza alcun dubbio buonissimo che per l’aspetto allegro. Purtroppo, come spesso avviene quando si parla di cucina, anche nel preparare delle crocchette di patate si può andare incontro a degli errori che rischiano di rovinarne il risultato finale. Errori che possono portare a crocchette che si disfano, con poco sapore o dall’aspetto non esattamente invitante.

Niente paura, però. Ciò dipende quasi sempre da errori davvero banali e che una volta scoperti possono essere corretti con molta semplicità. Scopriamo quindi quali sono i più importanti e comuni da conoscere e come comportarsi per ottenere delle crocchette di patate belle a vedersi e tutte da gustare.

Crocchette di patate: gli errori da non fare mai

Preparare delle crocchette di patate non è difficile come spesso si pensa. Al contempo, però, richiede tutta una serie di regole che vanno rispettate e che servono ad ottenere il risultato desiderato. Solo così sarà infatti possibile poter godere di un piatto unico e ricco di gusto. Perfetto da portare in tavola per fornire buon cibo e allegria ai propri cari e ideale anche per sorprendere amici o ospiti con uno stuzzichino estemporaneo ma davvero piacevole.

Andiamo quindi alla scoperta degli errori che vanno assolutamente evitati durante la preparazione delle tanto amate crocchette di patate.

Inserire quello che capita. La crocchetta di patate deve contenere pochi ingredienti. Se si esagera con spezie, condimenti o altro si rischia infatti di alterarne sia il sapore che l’aspetto. Si tratta quindi di una preparazione che deve restare il più possibile semplice. Quindi, ok ad una piccola aggiunta ma sempre senza esagerare. Ciò che conta è puntare su ingredienti sani e genuini che abbiano un sapore ricco ed in grado di risaltare durante l’assaggio.

Crearle di qualsiasi forma. Per ottenere una buona cottura, sia che si tratti di quella in forno, della frittura o di una cottura in friggitrice ad aria, è sempre importante prestare attenzione alla forma finale delle crocchette. Queste, oltre ad avere la classica forma allungata, devono infatti essere tutte della stessa misura. Ciò renderà la cottura più uniforme e renderà più gradevole l’aspetto generale una volta che si saranno sistemate a tavola.

Impanarle senza attenzione. Come per ogni alimento che si sceglie di panare, gli ingredienti con cui lo si fa rivestono una grande importanza. Nel caso delle crocchette è necessario infatti che la panatura risulti omogenea e croccante al punto giusto. Per riuscirci è meglio prediligere del pan grattato a grana grossa o, ancor meglio, del panko. Detto ciò è necessario panare in modo corretto ogni singola crocchetta. In questo modo si otterrà un prodotto gradevole alla vista, croccante e dalla giusta consistenza.

Farle rompere in cottura. Uno degli errori più comuni che si presentano durante la preparazione delle crocchette è quello della rottura. Questa avviene per lo più quando si cuociono e dipende quasi sempre da una cottura poco uniforme. Per ovviare è importante preoccuparsi per bene della cottura che deve risultare uniforme e che deve avvenire per piccole quantità. Metterle tutte a cuocere insieme per far prima è il più grande (e comune) errore che si possa fare.

Renderle troppo unte. Spesso, specie quando si sceglie di prepararle come antipasto o come stuzzichino, le crocchette possono essere mangiate direttamente con le mani. Per far si che l’esperienza non risulti spiacevole, è necessario fare in modo che non siano troppo unte. Per evitare l’esubero di olio è importante non esagerare con il condimento e cuocerle in modo uniforme. In caso di frittura è meglio preferire dell’olio d’oliva, optando per una frittura importante ma di breve durata. Qualora si decidesse di cuocerle in forno o nella friggitrice ad aria, l’olio può quindi essere evitato o, solo nel caso della friggitrice ad aria, aggiunto in modeste quantità. Avere una crocchetta che se pur morbida risulti asciutta quando la si tocca è sicuramente molto importante. A tal fine, conviene sempre (sopratutto in caso di frittura) avvolgerle in un panno di carta assorbente una volta pronte.

Ora che abbiamo scoperto quali sono gli errori più comuni che si possono mettere in atto anche senza accorgersene quando si ha a che fare con le crocchette, ottenerne di buono sarà ancora più semplice. Ciò che conta è scegliere sempre gli ingredienti giusti e lavorarli con la giusta pazienza. Il risultato sarà più soddisfacente di quanto si pensi.