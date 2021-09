Tanti auguri Zendaya! Ecco lo stile inconfondibile dell’attrice più richiesta del momento!

Tanti auguri Zendaya! L’attrice nata in Disney e adesso fidanzata di Spider-man ha compiuto 25 anni! Ma molti non sanno che lei è una vera e propria guru dello street style! Allora ecco la guida di stile più street del momento!

Ieri, 1 settembre non è stato un giorno qualunque! Non è stato solo il giorno della fine delle ferie per molti di noi, non è stato solo il primo giorno del mese più importante dell’anno! È stato molto di più!

Il 1 settembre è un giorno molto importante, perché è il compleanno di una delle attrici, cantanti, ballerine e modelle più richiesta del momento! È stato il compleanno di Zendaya!

Se molti di voi non conoscono il suo nome avranno visto sicuramente il suo volto in qualche film al cinema o telefilm, considerando che la sua carriera inizia veramente da giovanissima!

Oltre ad essere una bravissima attrice, e una modella super richiesta, Zendaya è anche una delle star con uno stile da urlo! I suoi street look sono particolari, ricercati, trasandati, eleganti! Sono svariati e differenti, ma sono tutti super fashion!

E allora perché non augurare il buon compleanno alla giovane attrice se non con una guida di stile in suo onore?

Ecco, quindi, la guida di stile di CheDonna più street di sempre! Creiamo insieme dei look ispirati a Zendaya!

Zendaya compie 25 anni! Creiamo insieme un outfit a partire dagli street style dell’attrice più di fashion di tutte!

Facciamo un piccolo passo indietro: chi è Zendaya?

Classe 1996. Zendaya Maree Stoermer Coleman è un’attrice, modella e cantante americana, nata in Oakland.

L’attrice californiana già da piccolissima ha svolto ruoli di attrice e modella. Debutta su Disney Channe l interpretando il personaggio di Rocky Blue per la serie Disney Shake it Up , facendosi amare dai più piccoli!

l interpretando il personaggio di Rocky Blue per la serie Disney , facendosi amare dai più piccoli! Crescendo i ruoli di prestigio non sono tardati ad arrivare! Nel 2017 debutta al cinema come la “fidanzatina” di Spider-man in Spider-Man: Homecoming . Successivamente ha interpretato lo stesso ruolo nei film Marvel Spider-Man: Far From Home ed è in arrivo nelle sale cinematografiche l’ultimo della saga, Spider-Man: No Way Home.

. Successivamente ha interpretato lo stesso ruolo nei film ed è in arrivo nelle sale cinematografiche l’ultimo della saga, Ma il ruolo che le ha conferito il successo, ma che soprattutto l’ha fatta slittare dal mondo adolescenziale a quello adulto è stato quello di Jules, nella serie americana di HBo Euphoria. In questa serie Zendaya impersonifica una ragazza problematica e tossicodipendente, alle prese con i problemi adolescenziali e alla ricerca di se stessa!

In questa serie Zendaya impersonifica una ragazza problematica e tossicodipendente, alle prese con i problemi adolescenziali e alla ricerca di se stessa! Oltre ad essere una bravissima attrice, Zendaya è uno dei volti più richiesti per le campagne pubblicitarie! Brand di lusso come Bulgari o Valentino hanno scelto più volte lei come musa ispiratrice!

Adesso che abbiamo capito qualcosa in più sulla sua vita e carriera…passiamo allo stile!

Il suo è un look contaminato, attento alle tendenze del momento ma mai banale!

I suoi street look si colmano di tute larghe, t-shirt o canottiere con stampe, viso struccato, rigorosamente in sneakers!

Però Zendaya si trasforma, e dalla ragazzina di quartiere diventa una donna bellissima! Abiti succinti e tacco 12, questo è il MUST-HAVE per un classy look ala Zendaya! Il suo look elegante più utilizzato? Abbinamento maglia e pantalone aderente monocromatico, con borsa a mano e sandalo con tacco 12 cm!

Perché il punto di forza di Zendaya è proprio questo: la semplicità! Poche cose, ma abbinate nel modo corretto possono creare outfit da sogno!

Termina qui la guida di stile di CheDonna oggi incentrata sullo stile dell’attrice del momento Zendaya!

Termina la guida, ma non lo stile! Alla prossima avventura! Ne vedremo delle belle!

Emanuela Cappelli