Brufoletti: i segreti per coprirli perfettamente con il makeup

I brufoletti sono una problematica che vi affligge spesso? Vi sveliamo tutti i consigli per riuscire a coprirli con il makeup.

Quando qualche brufoletto fa la sua comparsa sul vostro viso, non dovrebbe affliggervi più di tanto poiché si tratta di un fenomeno del tutto normale per le donne in pieno sviluppo.

Altro è per l’acne che è una vera e propria patologia che va sempre valutata e trattata dopo un’attento consulto dermatologico ed endocrinologico.

Scopriamo come trattare i brufoletti e soprattutto come nasconderli perfettamente con l’aiuto del giusto makeup!

Brufoli: qualche consiglio per trattarli quando compaiono

I brufoletti possono comparire spesso sul viso delle giovani donne questo a seguito dello sconvolgimento ormonale che si vive durante la crescita e anche prima e durante il ciclo mestruale.

Altro motivo che potrebbe scatenare la comparsa di qualche brufolo è l’alimentazione. Non vi è mai successo di vederli comparire sul viso dopo aver esagerato con la cioccolata?

Le motivazioni possono essere diverse, ma una volta scoperto l’ospite lo si dovrà per prima cosa disinfettare con un prodotto specifico e si dovrà assolutamente evitare di toccarlo e torturarlo con le mani sporche. Esistono poi in farmacia dello lozioni o delle creme specifiche che contribuiranno a lenire la zona trattandola in modo adeguato.

Brufoletti: i consigli per nasconderli con il makeup

Vi sarà capitato molte volte di aver riempito il brufolo di correttore senza ottenere altro che di metterlo ancor più in evidenza, questo perché il correttore color carne, nelle sue varie tonalità non riuscirà mai a neutralizzare in modo semplice il rossore del brufoletto.

Il segreto per riuscire a camuffarlo sta nel correttore cromatico verde. Questa particolare colorazione infatti riesce a neutralizzare i rossori dovuti a brufoli o per esempio alla presenza di couperose.

Una volta applicato un poco di correttore verde sul brufolo utilizzando un piccolo pennellino, esso si potrà sfumare in modo delicato.

Soltanto dopo aver neutralizzato il brufolo con il verde, si potrà procedere ad applicare il correttore della tonalità più vicina a quella della vostra pelle.

La cosa molto importante da ricordare è quella di utilizzare sempre poco prodotto per volta che potrà in caso essere stratificato.

Il correttore verde è dunque l’arma vincente per coprire in modo perfetto tutti i brufoletti!