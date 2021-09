Ecco come ha fatto Eleonora Daniele a perdere 20 chili dopo la gravidanza con dieta e sport

By

Eleonora Daniele con la gravidanza aveva preso 20 chili: ecco come ha fatto a perderli grazie a dieta e sport.

Pronta a tornare alla guida di Storie Italiane su Rai 1, Eleonora Daniele in un’intervista al settimanale Gente racconta l’emozione provata nel diventare mamma ma anche i cambiamenti del suo corpo subiti in gravidanza.

La conduttrice televisiva e giornalista italiana, classe 1976, ha da poco compiuto 45 anni (il 20 agosto), anche se non li dimostra affatto. Nel 2020 ha dato alla luce la sua primogenita, Carlotta, avuta dal marito Giulio Tassoni, prendendo ben 20 chili. Ma è riuscita subito a rimettersi in forma.

Scopriamo allora come ha fatto a perdere tanti chili, quali sono i segreti della sua dieta, e lo sport che pratica che le permette di essere così in forma.

Ecco la dieta di Eleonora Daniele con cui è tornata in forma

La maternità ha donato tanta felicità ad Eleonora Daniele. Carlotta nata nel maggio 2020 ha reso la bella conduttrice padovana, mamma per la prima volta a 43 anni. In un’intervista sul settimanale Gente la Daniele ha raccontato dell’emozione provata quando la figlia ha pronunciato per la prima volta la parola mamma.

“Ho sentito come esplodere un vulcano dentro di me” – ha dichiarato la conduttrice di Storie Italiane. Oltre alle gioie la maternità, come è normale che sia, ha portato anche qualche chilo in più alla giornalista che però è riuscita subito a buttare giù.

Sempre la stessa Daniele racconta al pubblico di Gente di aver preso venti chili ma di averne smaltiti parecchi subito dopo il parto e poi da gennaio ne ha persi altri 11 grazie allo sport e ad un’alimentazione sana.

La Daniele infatti non segue una dieta vera e propria ma mangia in maniera corretta, senza eccessi, limita gli zuccheri ed evita i dolci, pur definendoli “adorati”.

Inoltre, grazie allo sport è riuscita a smaltire i 10 chili in più praticando, in particolare aeroboxe, una specie di boxe aerobica e padel insieme al marito Giulio Tassoni.

La Daniele dunque preferisce bruciare calorie anziché riguardarsi troppo nel cibo. Infatti, le piace mangiare anche se cerca di stare attenta a consumare cibi sani.

Il vero segreto però della forma fisica ritrovata è probabilmente quello di stare con la figlia Carlotta, visto che deve correrle dietro.

E se le chiedono se le piacerebbe allargare la famiglia la Daniele non si tira indietro. Anzi, lascia le porte aperte ad un’ipotetica nuova gravidanza. “Se ne arrivasse un altro sarebbe il benvenuto” – ha dichiarato ancora su Gente.