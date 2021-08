Ecco i segreti della dieta di Charlize Theron per avere un fisico così statuario

Charlize Theron è una diva dal corpo statuario, praticamente perfetto: ecco i segreti della sua dieta e lo sport che pratica.

Un corpo statuario, praticamente perfetto è quello di Charlize Theron, la diva nata in Sudafrica ma naturalizzata statunitense. Ha da poco compiuto 46 anni ma per lei gli anni sembrano non passare.

Pur essendo bellissima, la Theron ha sempre mostrato tantissime altre doti in campo cinematografico tanto da interpretare una donna dai tratti non proprio idilliaci in Monster dimostrando così di avere anche altre doti oltre alla bellezza e conquistando anche l’Oscar come miglior attrice.

Ma quali sono i segreti di bellezza della diva di Young Adult e Tully? Oltre alla dieta e al pilates la Theron ha mostrato di essere anche una action heroine in vari film come Atomica Bionda e Fast & Furious grazie alle arti marziali.

Ecco la dieta e lo sport che pratica Charlize Theron

Al contrario di tanti suoi colleghi uomini che hanno bisogno degli stunt per interpretare i vari personaggi nei film, secondo quanto apprendiamo dalla Gazzetta dello Sport, Charlize Theron conosce le arti marziali per davvero. Ecco perché in molte scene non ne ha avuto bisogno.

Ma la Theron oltre a conoscere bene e praticare le arti marziali si allena anche con altri sport. Per divertirsi gioca a tennis, e poi si dedica allo yoga e al pilates. Anzi, quest’ultimo sembra che le abbia cambiato completamente il fisico.

Oltre al movimento scopriamo che la Theron cerca di mantenersi in forma anche con il cibo. Infatti, se durante la giornata si è mossa poco preferisce mangiare quantità più ridotte. Ma ovviamente ogni tanto anche lei sgarra.

La dieta seguita da Charlize Theron, secondo quanto apprendiamo dalla Gazzetta dello Sport, si basa soprattutto sul consumo di verdure crude come le insalate, mangiate ogni giorno, ma anche alcuni superfood come il kale ovvero il cavolo riccio, un potente alimento antiage. E poi tanti succhi di frutta.

La Theron poi non beve alcolici e dorme le giuste ore di sonno, anche se la sua sveglia è alle 5.45 della mattina. La sveglia di buon mattino è per praticare sport. Inoltre, non segue dieta drastiche ma cerca di alimentarsi correttamente. Ogni tanto sgarra come quando prende le costolette di maiale in Texas, come testimoniato sul profilo Instagram dell’attrice.

Anni fa la Theron ha seguito dieta di Gillian McKeith. Si tratta di un regime alimentare piuttosto rigido privo di cibi grassi e raffinati ma senza fare troppe rinunce. Si tratta di una dieta inventata dalla nutrizionista delle dive che non prevede il conteggio delle calorie assunte ma si basa sulla qualità degli alimenti che sono sani e biologici. Ma anche sul consumo di acqua e tisane detox.

Inoltre, la dieta di Gillian McKeith prevede due giorni di detox alla settimana. Tra gli alimenti esclusi ci sono i latticini, il pane bianco, le carni rosse e il burro. Banditi anche i cibi in scatola mentre sono consentiti pesce, legumi, carni bianche e uova.