Grande Fratello: la coppia, scoppiata, più amata di sempre è stata protagonista dell’ennesimo ritorno di fiamma? Li hanno beccati così!

Poco importa se sia l’edizione dedicata ai vipponi più amati di sempre o alle persone comuni, nella casa del Grande Fratello le storie d’amore sono all’ordine del giorno. Alcuni sotto l’occhio vigile delle telecamere di canale 5 riescono realmente a trovare l’amore, mentre altri scelgono di dirsi addio dopo poco. I colpi di scena, però, proprio come nelle migliori soap opera, sono all’ordine del giorno.

Negli scorsi giorni, infatti, una coppia scoppiata, nata proprio durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, dopo essersi detta addio qualche tempo fa avrebbe avuto un ripensamento. I due piccioncini sono stati beccati insieme a Napoli e sembrerebbe che tra l’altro ci sia stato tutt’altro che un semplice incontro tra amici. Di chi stiamo parlando? Di Martina Nasoni e Daniele Dal Moro!

Marina Nasoni e Daniele Dal Moro: ritorno di fiamma dopo il Grande Fratello?

A lanciare la notizia è stato il portale di Novella 2000, rivelando che Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono stati beccati a Napoli mentre si scambiavano baci appassionati. I due, nonostante fossero ai ferri corti dopo l’esperienza al GF di Barbara d’Urso, lui aveva provato perfino a fare il Tronista a Uomini e Donne prima che scoppiasse la pandemia, sembrerebbero aver sotterrato l’ascia da guerra.

Martina e Daniele al GF hanno fatto sognare migliaia di italiani, che sono rimasti profondamente dispiaciuti quando una volta terminata l’esperienza nel reality show di canale 5 avevano scelto di dirsi addio, ma che ora sono pronti a tornare a sperare di nuovo che tra loro possa finalmente tornare il sereno, visto i recenti avvistamenti. Avvistamenti che nessuno si sarebbe aspettato, visto che avevano avuto furiose discussioni .

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro del Grande Fratello, è bene precisare, almeno per il momento non hanno confermato tale gossip ma non lo hanno nemmeno smentito. Che cosa sta bollando in pentola tra i due?