A Pomeriggio 5 è scoppiata la lite tra Martina Nasoni e Tony Aglianò. Barbara d’Urso è intervenuta per bloccare il tutto.

Pomeriggio 5 ha avuto un inizio settimana con il botto, grazie ad un talk dedicato alla cronaca rosa ed incentrato sulle dinamiche del Grande Fratello Vip, che da questa settimana ha detto addio alla programmazione per andare in onda soltanto una volta alla settimana e riprendere il tutto il prossimo.

In studio, Barbara d’Urso ha invitato Tony Aglianò, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e migliore amico di Selvaggia Roma, che durante il corso del talk ne ha dette di tutti i colori contro Martina Nasoni, fedele opinionista del programma e vincitrice dell’ultima edizione andata in onda del reality show di canale 5 dedicata ai NIP. Ma cos’è successo?

Tony, che ha lanciato la bomba su Enock, ha definito Martina una burina di periferia, accusando la ragazza di invidiare Selvaggia perché in una sola settimana sarebbe riuscita ad ottenere una popolarità assai maggiore rispetto a quella avuta da lei durante la scorsa stagione.

Martina Nasoni e Tony Aglianò hanno litigato a Pomeriggio 5, ma Barbara d’Urso è prontamente intervenuta per difendere non solo la sua vincitrice ma per riportare l’ordine in studio.

Barbara d’Urso difende Martina Nasoni a Pomeriggio 5: “Lei ha vinto”

🔥In 5 minuti è scoppiato il caos qui 🔥#Pomeriggio5 pic.twitter.com/QZdDpSN6iT — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 24, 2020

Barbara d’Urso ha prontamente ripreso il suo ospite, facendogli notare che i termini utilizzati nei confronti di Martina Nasoni a Pomeriggio 5 non sono propriamente rispettosi. “Io adoro i burini” ha esordito la bella conduttrice partenopea riportando l’ordine in studio. “E poi volevo ricordarti che Martina, grazie ai suoi modi come li hai definiti tu, è riuscita a vincere l’edizione a cui ha preso parte” ha tuonato Barbara, riportando subito l’ordine in studio.

Tony Aglianò ha però spiegato che il motivo per cui si è scagliato contro Martina risiede in alcune stories che lei avrebbe fatto contro Selvaggia Roma, su cui è spuntato un clamoroso retroscena, in cui avrebbe messo in guardia Giulia Salemi dal non fidarsi troppo di lei in quanto la concorrente non sarebbe così sincera come vuole apparire. Martina ha spiegato che lei ha avuto i suoi buoni modi per fare una cosa del genere senza pronunciarsi più di tanto su quanto sarebbe accaduto tra le due a telecamere spente.

Martina Nasoni e Selvaggia Roma hanno litigato prima del GF Vip? Sembrerebbe proprio di sì, visto che tra le due non sembra scorrere buon sangue e che l’ex vincitrice di Barbara d’Urso provi un certo rancore verso la concorrente.

Sicuramente Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 con il corso delle puntate farà chiarezza su quanto è accaduto tra le due, visto che il pubblico del piccolo schermo è curioso più che mai di conoscere tutti i retroscena che avvengono a telecamere spente. Cosa sarà successo tra le due? Non ci resta che sperare nella Santa di Cologno per saperlo, come direbbe Tommaso Zorzi.