Una Vita anticipazioni: minacce e tradimenti, colpi di scena ad Acacias

Una Vita è pronto ancora una volta a sconvolgere il pubblico del piccolo schermo. Nuove minacce, intrighi e tradimenti stanno per sconvolgere Acacias.

Una Vita ancora una volta terrà i telespettatori incollati al piccolo schermo. In quanto se pensate che ad Acacias fosse giunto il sereno dopo il termine del processo che ha visto assolvere da Genoveva da tutte le accuse in cui era coinvolta, beh vi sbagliate di grosso.

Mendez non crede in alcun modo alla donna ed è pronto a far partire le sue indagini privatamente. Vuole vederci chiaro in questa faccenda ed ha intuito che Laura, la domestica di Genoveva, sappia molto di più di quello che in realtà ha testimoniato ed è pronto a scoprire tutto. Velasco, ovviamente, non reagirà affatto bene di fronte all’insistenza del poliziotto e vorrà assicurarsi che la cameriera non racconti tutto, ma attenzione perché potrebbe fare un passo falso da un momento all’altro. Ecco per quale motivo il suo piano potrebbe crollare e far scoprire tutto alle autorità.

Anticipazioni Una Vita: Laura minacciata da Velasco

Mendez ha intuito che Laura conosceva l’avvocato prima del suo arrivo ad Acacias, ma ancora non sa che lui l’ha aiutata ad uscirne indenne da un misterioso incidente che ha visto morire suo padre, un uomo violento e senza scrupoli. A complicare la situazione ci si mette anche la sorella di lei, che al momento è ricoverata in Germania in attesa di un costosissimo intervento che potrebbe permetterle di tornare a camminare.

Ovviamente Laura non può permettersi tale intervento ed a pagarlo sarà Genoveva, che si è offerta di indossare i panni di benefattrice in cambio di una falsa testimonianza.

LEGGI ANCHE –> Una Vita anticipazioni: un segreto intimo sconvolge Acacias

Mendez inizierà a braccare la donna e Velasco inizia a temere il peggio e per questo la farà inseguire dai suoi uomini. Gli scagnozzi però cattureranno l’attenzione del poliziotto che provvederà subito a farli arrestare. L’avvocato si trova alle strette e per questo motivo inizia a minacciare Laura.

Velasco la intima di non raccontare nulla. In quanto non solo potrebbe fare dal male a lei in prima persona, ma anche a sua sorella che non potrebbe nemmeno provare a fuggire visto che ha perso l’uso delle gambe. Genovava si accorge di tutto e mette subito l’uomo al suo posto, invitandolo a ritornare a casa in quanto lo chiamerà lei quando ne avrà bisogno. Quest’ultimo non reagisce affatto bene perchè dopo il loro incontro passionale si era illuso di poter avere una relazione con lei.

LEGGI ANCHE –> Beautiful anticipazioni: tragedia per i Forrester, il dramma che cambia tutto

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a lasciare il pubblico di stucco perché il colpo di scena è sempre dietro l’angolo.