Love is in the air anticipazioni: ufficiale, c’è l’addio che fa male

E’ tempo di cambiamenti in Love is in the air. Tre addi, tre nuovi arrivi. Ma Serkan dov’è? Ecco cosa succederà nei prossimi episodi

Eda Yildiz è una ragazza povera, proveniente da una famiglia umile con molti sogni nel cassetto. Desidera diventare un architetto paesaggista purtroppo però la sua famiglia non può permettersi di sostenerla economicamente per raggiungere i propri obiettivi. Dopo aver perso i suoi genitori quando era giovane, questa brillante studentessa prosegue i suoi studi grazie a borse di studio.

Tuttavia, un uomo attraverserà il suo cammino e rovinerà i suoi piani. Si tratta di Serkan Bolat, un uomo facoltoso. Lui dopo averle fatto perdere la borsa di studio potrebbe farla riabilitare ma non lo fa. O perlomeno lo fa solo il cambio di qualcosa: vuole che Eda si finga la sua fidanzata per un paio di mesi. Eda, detestandolo, rifiuta. Ma solo all’inizio. In un secondo momento, infatti, cambia idea e decide di accettare l’accordo. I due cominciano a fingersi una coppia.

La serie TV turca ha conquistato anche il web e trasformato in celebrità i due protagonisti Kerem Bürsin e Hande Erçel. In particolare Bürsin è considerato il “rivale” di Can Yaman, poiché i due attori si contendono il cuore delle spettatrici. Sullo sfondo della moderna Istanbul, “Love is in the air“, racconta la storia di amore e odio dei due personaggi che, di fatto, confermano la regola secondo cui gli opposti si attraggono.

Love is in the air: l’addio del personaggio è ufficiale.

Come anticipato è tempo di cambiamenti a Love Is In The Air. Infatti, nelle prossime puntate italiane della telenovela turca, i telespettatori assisteranno all’uscita di scena di tre personaggi tra cui Fifi (Sitare Akbaş), una delle migliori amiche di Eda Yildiz (Hande Ercel), ma avranno anche modo di conoscerne tre nuovi tra cui Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu), un affascinante negoziante. Ma la domanda che farà da padrona nella soap turca sarà: che fine ha fatto Serkan Bolat?

Tutto succederà dopo l’incidente aereo di Serkan Bolat (Kerem Bursin) nel giorno di matrimonio con la sua Eda. Due mesi dopo, la vita di tutti i personaggi che il pubblico conosce sarà dunque andata avanti ma dell’architetto si saranno perse tutte le tracce, tant’è che saranno in tanti – tranne la Yildiz, Aydan (Neslihan Yeldan) ed Engin (Anil Ilter) – a credere che sia purtroppo passato a miglior vita. Dunque nella prossima puntata di Love is in the Air ci dobbiamo aspettare un lungo salto temporale di 60 giorni che non verranno mostrati nel piccolo schermo ma che cambieranno molto le carte in tavola della serie. In questo salto temporale, saranno successe tante cose tra cui per l’appunto l’addio di Fifi: la ragazza ha lasciato Istanbul per vivere e lavorare a Londra!

Come già anticipato anche la nonna di Eda abbandonerà lo show, Semiha (Ayşegül İşsever) infatti abbandonerà lo show cedendo alla nipote Eda il 45% delle azioni dell’Art Life. Ma non è tutto!

Gli addi sono in realtà tre: dopo Fifi e Semiha anche Balca Koçak (İlayda Çevik) la PR licenziata infatti non comparirà più nello show.

60 giorni però sono tanti, e se alcuni vanno via altri arrivano come: Deniz Saraçhan, un amico di Eda, Melo (Elçin Afacan) e Ceren (Melisa Dongel).

Questa “novità” verrà accompagnata anche dall’uscita di scena di Semiha (Ayşegül İşsever), la quale cederà alla nipote Eda il 45% delle azioni dell’Art Life proprio nel giorno delle nozze (e dunque poco prima della tragedia che coinvolgerà Serkan).

Come vi avevamo detto nel primo paragrafo di questo articolo: Che fine ha fatto Serkan? La domanda più gettonata e più discussa della serie. Fortunatamente per i fan arriveranno good vibes. Infatti Serkan sembra che sia stato avvistato vagare nei pressi di un bosco in direzione di una casetta rustica, dove ad aspettarlo ci sarà una misteriosa donna. Di chi si tratterà e soprattutto che cosa sarà successo in seguito all’incidente aereo?