Outfit in lana per un inverno confortevole e chic! Quale look fa al caso tuo?

Outfit in lana: il vero MUST-HAVE dell’inverno. Che sia solo la maglia, l’abito o il total outfit, la lana è il tessuto che non deve mancare nei nostri look. Scopriamo insieme come creare dei look trendy con la lana, a prova di inverno!

L’inverno è letteralmente alle porte, e i primi freddi arrivano in città. Molte di noi sono ancora alle prese con il cambio di stagione, perché ammettiamolo, le temperature, in linea generale non sono state fino a questo momento molto fredde. Possiamo dire che il clima ci ha concesso qualche giorno di libertà in più. Ma adesso la festa è finita: il freddo è arrivato, e adesso noi tutti ci ritroviamo a correre da un negozio all’altro alla ricerca di maglioni, cappotti e piumini perché i nostri outfit sono veramente troppo leggeri. Vuoi scoprire come creare look trendy, chic, ma allo stesso tempo caldi e confortevoli? Utilizzando tessuti di lana! Scopriamo insieme in questa guida di stile targata CheDonna tutti i segreti necessari per creare dei total look in lana a prova di inverno!

Quante volte vi è capitato di creare un look che faccia al caso della vostra giornata piena d’impegni, avete studiato tutto nei minimi dettagli, felici dell’outfit lo avete indossato e vi siete ghiacciate dal freddo? È una cosa che è successa a tutti almeno una volta nella vita. E poi vi siete risposte: “indosso capi pesanti ma sento comunque freddo. Perché”.

È una cosa alquanto normale: nonostante voi pensiate di aver creato l’outfit giusto, c’è qualcosa che non va.

E sapete cosa? I tessuti! Oramai la maggior parte dei tessuti dei capi che acquistiamo sono di viscosa, sintetici o acrilici, e sono tessuti che in giornate particolarmente fredde non ci aiutano molto.

Ma esiste il tessuto per eccellenza contro il freddo, ma che per sua natura viene utilizzato anche contro il caldo estremo.

Di quale tessuto stiamo parlando? Della lana! Ma allora perché non costruire dei total look con questo tessuto necessario contro il freddo invernale?

Outfit in lana: ecco come indossare il tessuto ideale per l’inverno!

Maglione, abito o total look. Tu quale scegli?

Vediamo come creare degli outfit confortevoli ma adatti alle temperature gelide con la lana:

maglione crochet: il basic che non muore mai. Il maglione “della nonna” ricamato ai ferri è la scelta perfetta per qualunque occasione in inverno. Lo potete indossare in un total outfit monocromatico sui toni del beige, oppure creare un look più casual con il maglione multicolor e il pantalone largo, anch’esso in lana.

il basic che non muore mai. Il maglione “della nonna” ricamato ai ferri è la scelta perfetta per qualunque occasione in inverno. Lo potete indossare in un total outfit monocromatico sui toni del beige, oppure creare un look più casual con il maglione multicolor e il pantalone largo, anch’esso in lana. abito lungo : una delle novità per quanto riguarda la moda invernale è l’abito a collo alto, morbido, lungo fino al polpaccio. Da scegliere rigorosamente in lana e da abbinare ad uno stivale in gomma o una sneakers, con calzino colorato a vista.

: una delle novità per quanto riguarda la moda invernale è l’abito a collo alto, morbido, lungo fino al polpaccio. Da scegliere rigorosamente in lana e da abbinare ad uno stivale in gomma o una sneakers, con calzino colorato a vista. total look: per situazioni di lavoro o semplicemente più formali, il total outfit in lana è decisamente la scelta più trendy del momento. Maglia morbida con pantalone a vita alta a campana, tutto in lana e ton sur ton. Abbinate il tutto ad una scarpa mocassino e ad un cappotto in lana cotta oversize e sarete chic e di tendenza!

LEGGI ANCHE: Outfit di natale: gli errori da non fare per un perfetto look natalizio!

Termina qui la guida di stile di CheDonna oggi incentrata sui look invernali migliori: quelli di lana!

Alla prossima guida di stile, per rimanere aggiornate su tutte le novità del momento!