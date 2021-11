Outfit di Natale: gli errori da non fare per un perfetto look natalizio!

Outfit di Natale: gli errori di stile sono sempre in agguato ! Ecco quali sono gli errori più comuni che commettiamo tutti noi all’ora di creare un look natalizio! Vediamo quali sono e come evitarli assolutamente!

Natale è il momento più bello dell’anno, per chi come noi ama giocare con gli addobbi natalizi, le luci, per chi ama sperimentare nuovi piatti in cucina e soprattutto chi ama follemente la moda. Esatto perché a Natale ci si può veramente sbizzarrire con la moda, gli stili e gli outfit. Ma a volte tutta questa foga del Natale ci distoglie l’attenzione e ci dimentichiamo alcune delle regole più importanti nella moda, e finiamo per creare outfit terribili! Vediamo insieme in questa guida di stile di CheDonna quali sono gli errori più comuni dei nostri outfit natalizi e come renderli perfetti sotto ad ogni punto di vista!

Il Natale si avvicina, è quasi tempo di assemblare l’albero di Natale con la nostra famiglia, tra tisane calde, dolci e musica natalizia, dobbiamo iniziare a pensare ai regalini da fare ad amici e famiglia, e dobbiamo assolutamente creare almeno un paio di look tipici natalizi.

Non ne servono molti, solo un paio, da utilizzare la vigilia di Natale, il 25 dicembre e magari un altro per quella serata che voi e i vostri amici state già organizzando, quando giocherete tutta la notte ai giochi da tavola tra buon cibo e mille risate.

Quindi, creiamo subito questi outfit natalizi, così non ti farai trovare impreparata!

Outfit di Natale: cosa indossare? Ecco quali outfit indossare e gli errori da non fare assolutamente!

Il rosso è il colore tipico del Natale, e per questo non possiamo non creare almeno un outfit total rosso!

Entriamo subito nel vivo della nostra guida di stile di CheDonna di oggi, e vediamo quali sono gli errori più comuni che commettiamo all’ora di creare degli outfit natalizi:

vestirsi come se fosse un giorno qualunque : il periodo natalizio è un periodo particolare dell’anno, ricco di tradizioni e festeggiamenti. Per questo motivo sarebbe meglio evitare outfit troppo semplici, ma creare outfit pratici con dei dettagli particolari che ricordino il tema natalizio.

: il periodo natalizio è un periodo particolare dell’anno, ricco di tradizioni e festeggiamenti. Per questo motivo sarebbe meglio evitare outfit troppo semplici, ma creare outfit pratici con dei dettagli particolari che ricordino il tema natalizio. non indossare almeno un capo rosso: non è Natale senza il rosso. Quindi? Nei vostri outfit deve esserci almeno un capo, o un oggetto, rosso!

Adesso che abbiamo scoperto gli errori da evitare assolutamente, proviamo a creare gli outfit:

elegante: le cene natalizie sono un buon motivo per utilizzare degli outfit che abbiamo nell’armadio ma che non abbiamo la possibilità di sfruttare a causa della nostra quotidianità ricca di impegni. Quindi, se avete acquistato quel vestito più elegante del solito, e non lo avete mai indossato, è arrivato il momento. Tiratelo fuori dall’armadio, abbinatelo ad una scarpa con tacco, stivaletto o décolleté che sia, e andate a festeggiare il Natale con amici e parenti!

le cene natalizie sono un buon motivo per utilizzare degli outfit che abbiamo nell’armadio ma che non abbiamo la possibilità di sfruttare a causa della nostra quotidianità ricca di impegni. Quindi, se avete acquistato quel vestito più elegante del solito, e non lo avete mai indossato, è arrivato il momento. Tiratelo fuori dall’armadio, abbinatelo ad una scarpa con tacco, stivaletto o décolleté che sia, e andate a festeggiare il Natale con amici e parenti! total red: come abbiamo detto tra gli errori, non è Natale senza un pizzico di rosso. Ma a questo punto, perché non creare un outfit total red? È vero, magari se acquistiamo un abito rosso rischiamo di non metterlo mai più, ma avere un total look rosso a Natale fa la differenza! Considerate sempre che qualunque capo di abbigliamento, con i giusti modi e tecniche, può trasformarsi in qualcosa di riutilizzabile. Quindi non abbiate paura! Acquistate il vostro vestitino rosso e indossatelo per la vigilia di Natale! Sarete le regine della serata!

Termina qui la guida di stile di CheDonna incentrata sugli outfit natalizi e su quali errori non commettere per essere sempre al top.

Alla prossima guida di stile, con tante novità da non perdere!