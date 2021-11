Valeria Marini e la grande paura: come è cambiato tutto

Valeria Marini, ha recentemente raccontato di aver subito una grande paura. Ecco cosa le è successo e come ciò ha cambiato tutto.

Valeria Marini è senza alcun dubbio uno di quei personaggi che non hanno bisogno di presentazioni. Energica, bellissima e sempre piena di energie, riesce da sempre a farsi notare dagli altri e ad ottenere tutta l’attenzione possibile grazie ai suoi modi di fare spesso sopra le righe ma che hanno la particolarità di contraddistinguerla rendendola unica.

Eppure, anche lei alle volte ha dei momenti difficili da affrontare e nei quali può apparire meno spensierata del solito. E, proprio di recente è stata al centro di una situazione che le ha provocato una grande paura. Una paura che l’ha scossa nel profondo e che ha cambiato per sempre il suo modo di vedere le cose.

Valeria Marini e la paura di perdere la vista per sempre

Solare come sempre, Valeria Marini è stata recentemente ospite di Verissimo dove ha raccontato una parte della sua vita che pochi conoscono e che l’ha cambiata per sempre.

Negli ultimi mesi, infatti, la showgirl si è trovata a dover combattere contro una malattia all’occhio. Malattia che ha rischiato di farglielo perdere per sempre e che per questo l’ha profondamente scossa.

La Marini ha infatti scoperto di avere un foro maculare molto grave all’occhio sinistro e decisamente pericoloso per la vista.

LEGGI ANCHE -> Valeria Marini dimagrita grazie a Supervivientes, ma prima che dieta seguiva?

Così dopo diversi controlli è stata operata d’urgenza, riuscendo fortunatamente ad avere la meglio. Si è trattato però di un periodo per lei molto difficile e che l’ha portata a rivalutare diversi aspetti della sua vita.

Il problema è stato riscontrato subito dopo l’uscita da Superviventese. Dopo l’allerta da parte di un medico, la showgirl si è infatti recata dall’oculista che le ha parlato della serierà del problema. Un problema che sulle prime ha cercato di ignorare del tutto ma che giorno dopo giorno l’ha portata a vedere sempre peggio e a dover fare quindi i conti con la realtà.

Nonostante la situazione che le ha creato parecchia ansia, la Marini ha dichiarato in studio a Silvia Toffanin di aver sempre vissuto la situazione con il suo proverbiale ottimismo. E di aver sempre cercato di avere un approccio positvo al problema.

Un ottimismo che ora spera di poter riversare anche in amore. Ancora single, Valeria ha infatti ammesso di aver quasi paura di legarsi. E tutto per via delle delusioni passate. Ritenendosi fragile, teme infatti di soffrire e ciò la porta a sfuggire ai diversi corteggiatori, temendo di star male.

LEGGI ANCHE -> Vanessa Incontrada, dalla polemica sui kg all’incidente: 5 curiosità che non conosci

Ciò nonostante, forse anche per via di quanto appena passato, la Marini ha però deciso di reagire. Motivo per cui, riguardo all’amore si è detta in netta ripresa e pronta più che mai a muovere qualche passo verso un sentimento che sente di meritare nel profondo. Sopratutto per quanto ne ha dato negli anni. A volte anche a chi non lo meritava davvero.