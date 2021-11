Mai come a Natale e Capodanno le torte salate sono gettonatissime ma la torta salata con salmone affumicato, patate e ricotta è speciale

Che Capodanno sarebbe sena una bella torta salata? Un classicone, specie quando organizziamo feste a casa di amici e ognuno porta qualcosa. Questa volta però potete stupire tutti con un antipasto molto facile da preparare e di sicuro impatto.

La torta salata con salmone, patate e ricotta è assolutamente alla portata di tutti, costa poco e ha un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Torta salata con salmone affumicato, patate e ricotta: il trucco vincente

Prima di passare alla ricetta vera e propria della torta salata con salmone, patate e ricotta, un piccolo trucco per avere un ripieno morbido e la sfoglia croccante. Invece di versare subito il ripieno nella sfoglia, mettetela a cuocere per 5 minuti in forno dopo averla bucherellata. Poi tiratela fuori, versate il composto e infornate per il tempo corretto di cottura.

Ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia

2 uova

180 g di salmone affumicato

200 g di patate

250 g di ricotta vaccina

30 g di parmigiano grattugiato

noce moscata

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Lavate le patate, pelatele e tagliatele a cubetti. Poi cuocetele per 15 minuti in una padella antiaderente con l’olio extravergine d’oliva, sale e una macinata di pepe. Quando sono pronte, spegnete e lasciatele intiepidire.

Poi prendete una ciotola e versate la ricotta vaccina. Lavoratela con una frusta a mano aggiungendo le uova precedentemente sbattute, un pizzico di sale, una macinata di pepe fresco e una grattata di noce moscata, secondo i vostri gusti.

Cominciate a mescolare e poi aggiungete il salmone affumicato tagliato in maniera irregolare e il parmigiano grattugiato. Mescolate ancora con la frusta a mano fino a quando tutti gli ingredienti saranno amalgamati bene, poi unite anche le patate e tenete da parte.

Quindi rivestite con la carta da forno una teglia e stendete sopra la pasta sfoglia. Prima ancora di versare il ripieno, bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta, in modo che non cresca in cottura. Poi versate all’interno tutto il composto a base di salmone, patate e ricotta.

Lasciate cuocere la torta salata per almeno 40 minuti a 180° in forno già caldo. Sfornate, lasciate riposare 10′ e servite, ma va benissimo anche a temperatura ambiente.