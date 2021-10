Quando gli ingredienti sono buoni, sani e a basso costo, avete già fatto centro ancora prima di cucinare come con la torta salata con prosciutto cotto e asparagi



Rustica e invitante, la torta salata con prosciutto cotto e asparagi risolve più problemi in un colpo solo. Può essere servita come antipasto o come piatto unico, a quadrotti durante un buffet o un aperitivo ma anche diventare il vostro pranzo sul posto di lavoro.

Non importa il suo destino, ma quello che conta è come si prepara. Una ricetta easy, da arricchire secondo il vostro piacere ma con alcuni ingredienti che non possono davvero mancare. Quando è stagione, utilizzate gli asparagi di stagione. Negli altri casi, esistono sempre quelli surgelati che valgono come quelli freschi.

Una doppia consistenza, tra parte solida e liquida, che sotto i denti sarà un grande piacere anche anche per chi, come i bambini, in genere non ama la verdura verde.

Torta salata con prosciutto cotto e asparagi

Preparate la torta salata con prosciutto cotto e asparagi e tenetela in frigorifero fino al momento di infornarla: è un buon modo per risparmiare tempo.

Ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia rotonda

3 uova medie

150 ml latte

150 ml panna fresca

500 g asparagi

70 g prosciutto cotto a fettine

40 g olive taggiasche

sale q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Lavate gli asparagi, poi mondateli utilizzando il classico pelapatate eliminando la parte più coriacea. Metteteli a lessare in abbondante acqua salata per 7-8 minuti che basteranno per la cottura ottimale.

Scolateli e lasciateli raffreddare in una ciotola di acqua ghiacciata. Poi affettate sottilmente metà delle punte degli asparagi e 3 asparagi interi tenendo tutto da parte.

Tutto il resto degli asparagi versatelo nel boccale di un mixer insieme alle tre uova, alla panna, al latte, salate e pepate. Fate azionate il mixer e create così la cremina che avvolgerà il ripieno della vostra torta salata.

Foderate con la pasta sfoglia uno stampo rotondo da 22 cm di diametro e poi sulla base distribuite il prosciutto tagliato a pezzettini (o in alternativa a dadini), gli asparagi e le olive a fettine. Completate con la crema che avete preparato prima e infornate nella parte media del forno per 25′ a 200°.

Sfornate, ma poi lasciate intiepidire prima di sformare. Potete decorare a piacere con altre olive e una macinata di pepe fresco.