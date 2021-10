Jo Squillo: il doppio dramma che le ha cambiato la vita

Jo Squillo ha recentemente raccontato di un dramma che le ha sconvolto la vita. Ecco di cosa si tratta e come sta oggi la cantante.

Jo Squillo è senza alcun dubbio un personaggio che non ha bisogno di presentazioni. Nota al grande pubblico per alcune canzoni divenute iconiche nonché per l’esuberanza che l’ha sempre contraddistinta, l’artista è reduce da un dramma che l’ha sconvolta per ben due volte nel giro di poco tempo.

Un dramma del quale fa davvero fatica a parlare poiché legato alla sfera familiare e quindi affettiva. Circa un anno fa, infatti, la cantante e attivista ha perso entrambi i genitori a poca distanza di tempo. Un vero e proprio colpo al cuore che ha affrontato insieme alla sorella con la quale ha ammesso di essersi sentita sola e persa come non mai.

Jo Squillo ed il dramma dato dalla perdita dei genitori

In questi giorni, Jo Squillo sta facendo parlare di se per le recenti polemiche nate dal suo aver associato il consumo del latte da parte del padre al suo essere diventato sordo. Parole che hanno fatto contrariare il pubblico da casa che ha chiesto addirittura un intervento per le sue parole.

Andando un po’ a ritroso nel tempo, non molto tempo fa la gieffina ha fatto parlare di se anche per il racconto del doppio dramma vissuto insieme alla sua sorella gemella. Entrambe hanno infatti perso i genitori a poca distanza di tempo l’uno dall’altra. E tutto poco prima che Jo prendesse parte all’Isola dei Famosi come naufraga.

LEGGI ANCHE -> Jo Squillo, trasformazione incredibile dagli esordi ad oggi

In un’intervista a Storie Italiane, la cantante si è commossa nel ricordare i genitori. E nello spiegare come la loro assenza improvvisa abbia lasciato un vuoto incolmabile.

Lei e la sorella si sono sentite improvvisamente sole e distrutte ed è stato solo grazie alla vicinanza reciproca che sono riuscite a farcela in qualche modo.

Nel parlare dei genitori, Jo ha usato parole molto belle, sopratutto riguardo la madre che ricorda come una donna attiva nel suo ruolo di donna e di grande esempio per la sua crescita. Il loro rapporto era molto speciale e ciò ha contribuito ad aumentare il dolore per la perdita. Un dolore doppio che l’ha portata a perdere ben due figure di riferimento in pochissimo tempo.

LEGGI ANCHE -> La dieta vegana di Jo Squillo: ecco come si tiene in forma la conduttrice

Quanto alla sorella, le parole di Jo a riguardo sono molto belle e colme d’affetto. Entrambe conoscono il dolore dell’altra e ciò le rende ancora più unite sia nella sofferenza che nell’aiutarsi a vicenda. Un percorso che hanno fatto insieme e grazie al quale, oggi, possono dirsi più serene.