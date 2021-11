Eyeliner e matita occhi: sicuramente hai commesso questo errore!

Eyeliner e matita occhi sono due degli alleati del fascino femminile. La loro applicazione sembra ormai essere appresa in pieno da tutte le donne giovani e meno, anche se molto spesso si compie un errore che passa inosservato ma influisce negativamente sul trucco occhi.

Siete tra le appassionate di makeup ed in particolare dello sguardo magnetico? Allora avrete sicuramente utilizzato molto spesso eyeliner matita per bordare l’occhio in modo molto femminile.

Mentre però realizzare una bordatura dell’occhio nella parte inferiore può sembrare un vero ‘gioco da ragazze” quando si stendono i prodotti di makeup sulla rima palpebrale superiore si compie spessissimo un errore.

Trucco occhi con eyeliner e matita: ecco l’errore che molte donne commettono

Quando si applica l’eyeliner e anche la matita occhi, che siano neri, marroni o colorati, spesso non si riesce a tracciare una linea uniforme e si lascia uno spazietto tra la linea naturale delle ciglia e quella dell’eyeliner o della matita.

Questo piccolo spazietto, non dovrebbe mai essere lasciato perché rovinerebbe in pieno il risultato del trucco occhi e l’obiettivo che eyeliner e matita occhi si prefiggono, quello di bordare l’occhio in modo perfetto esaltandone la sua naturale linea.

Come evitare che si crei uno spazio vuoto tra la linea di eyeliner e matita e la rima palpebrale

Il segreto per un’applicazione perfetta dell’eyeliner e della matita occhi, sta nella realizzazione di una bordatura infracigliare che andrà a riempire perfettamente tutta la rima palpebrale.

Per farlo bisognerà applicare la matita occhi nella rima palpebrale interna superiore, e una volta imparata la tecnica sarà davvero semplice.

Come creare una riga perfetta di eyeliner e di matita occhi senza lasciare nessuno spazio vuoto

In questo video tutorial che la truccatrice Francesca Pagano ha realizzato per noi di Chedonna.it è spiegato in maniera semplice come realizzare una bordatura dell’occhio con infracigliare perfetta!

Non vi resta che seguire passo dopo passo il video tutorial e sfoggiare il vostro più bel makeup occhi!