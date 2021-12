Britney Spears: dai drammi ai figli, 5 curiosità che non conosci

Britney Spears è senza dubbio la reginetta del pop e da anni domina le classifiche di tutto il mondo, ma conosci davvero tutto di lei? Ecco 5 curiosità che probabilmente non conosci sul suo conto.

Britney Spears è una delle cantanti più amate del panorama pop mondiale. Il successo è arrivato fin dalla pubblicazione del suo primo singolo, Baby One More Time, che nel giro di poche settimane ha scalato le classifiche del mondo intero, ma questo è stato soltanto il primo di tanti successi.

Purtroppo però ci sono sempre gli alti e bassi e Britney di recente è stata protagonista della cronaca a causa della tutela legale di suo padre, ma finalmente la cantante dopo anni è di nuovo libera e può festeggiare a pieni polmoni il suo compleanno. Per questo motivo abbiamo scelto di celebrarla rivelandoti 5 curiosità che probabilmente non conosci sul suo conto.

5 cose che probabilmente non conosci su Britney Spears

Britney Spears non è l’unica ad essere famosa nella sua famiglia. Nonostante i loro rapporti al momento non siano dei migliori, anche la sorella della cantante è piuttosto popolare. Jamie Lynn Spears, questo è il suo nome, è stata la protagonista di Zoey 101, noto telefilm degli anni 2000 dedicato ai più giovani. La sua carriera da attrice però è durata poco dopo aver tentato una sfortunata carriera nel mondo della musica.

Britney non ha mai nascosto di avere una certa passione per gli amici a 4 zampe. Sapevate, infatti, che ha un cagnolino di nome Hannah? La popstar americana è molto affezionata a lei, tant’è che le ha perfino dedicato numerosi profili social in cui si divertiva ad interpretare i suoi pensieri.

Altra grande passione per Britney è quella delle candele profumate alla vaniglia. La cantante non riesce proprio a farne a meno. Tant’è che spesso le ha dimenticate accese ed ha rischiato di incendiare tutto, fortunatamente non è mai successo nulla di grave e la sua passione per le candele alla vaniglia continua senza sosta

Le ultime due curiosità, invece, riguardano la sua carriera. Sapevate infatti che Telephone di Lady Gaga e Beyoncé inizialmente era destinata a lei? La cantante ha anche inciso la sua personale versione, ma il progetto alla fine non è andato in porto e il brano è tornato alla sua autrice originale.

Non solo musica, Britney Spears ama molto anche recitare. Tant’è che oltre ad aver girato un film, Crossroads – le strade della vita, ha preso parte a diversi telefilm. Tra i più recenti ricordiamo How I met your mother ( Alla fine arriva mamma) e Jane The Virgin.