Smokey Eye su occhi piccoli? I consigli per un makeup perfetto!

Lo smokey eye su occhi piccoli? Questo tipo di makeup occhi è forse il più desiderato e con qualche piccolo consiglio non li rimpicciolirà ulteriormente.

Chi ha occhi piccoli sa che alcune tipologie di makeup non le donano, questo perché tutto ciò che risulta essere scuro e applicato sulla bordatura dell’occhio tende a rimpicciolirlo.

Se amate lo smokey però, non dovrete rinunciare assolutamente a questo bellissimo ed iconico trucco occhi, scopriamo tutti i piccoli segreti per realizzare uno smokey eye su occhi piccoli.

Smokey eye su occhi piccoli: come preparare la palpebra

La preparazione della palpebra è fondamentale per realizzare uno smokey su occhi piccolini, questo perché la base trucco sulla quale lavorare dovrà essere compatta e luminosa.

Idratare la pelle del contorno occhi sarà il primo passo, per poi applicare un primer occhi dal potere illuminante, che abbia quindi una pigmentazione molto chiara.

A questo punto gli occhi saranno pronti per essere truccati.

Smokey su occhi piccoli: i segreti per realizzarlo in modo perfetto senza rimpicciolire l’occhio

Truccare gli occhi piccoli comporta sempre qualche piccola accortezza, evitare soprattutto di realizzare bordature nelle rime interne palpebrali che otticamente lo renderebbero ancora più piccolo.



Per il resto ogni trucco occhi potrà essere rispettato in tutti i suoi passaggi anche lo smokey eye, un trucco decisamente importante che enfatizza lo sguardo e lo rende un magnetico protagonista.

Se avete occhi piccoli e siete decise a realizzare un bellissimo smokey eye, saranno tre le regole da rispettare:

1- Applicare un ombretto scuro ma luminoso

Applicare un ombretto di una tonalità scura ma luminosa sulla palpebra mobile per poi sfumarlo verso l’alto con ombretti più chiari, per scuro non si intende per forza nero, colore ben troppo deciso, ma un grigio antracite o anche un marrone in una texture cotta e luminosa.

2- Applicare la matita burro

Per creare l’illusione di un occhio più grande sarà fondamentale applicare la matita chiara, bianca o meglio color burro o nude sulla rima palpebrale interna inferiore (water line).

3- Ciglia finte o ben lavorate

Ad aprire lo sguardo in modo portentoso, sarà un bel ventaglio di ciglia incurvate e folte. Per questo sarà un passaggio importante applicare il mascara con molta cura piegando le ciglia e pettinandole fino a creare l’illusione di ciglia finte o passare direttamente all’applicazione di quelle finte che regaleranno uno sguardo aperto e strepitoso in pochissimi minuti.

Lo smokey eye: il video tutorial per realizzarlo in modo impeccabile!

Seguendo questo video tutorial passo dopo passo potrete imparare la tecnica di realizzazione dello smokey avendo cura di mettere in pratica quei piccoli consigli per chi ha occhi piccoli.

In particolare questo trucco è sui toni del marrone, perfetto per chi non ha lo sguardo molto aperto!