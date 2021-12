Lady D e Chiara Ferragni: copia carbone o pura casualità? Le due protagoniste della nostra guida di stile hanno in comune molto di più di quanto si possa immaginare; le similitudini sono veramente troppe, e dobbiamo parlarne!

Due grandi donne, con due vite completamente diverse vissute in luoghi differenti, è possibile che abbiano così tanto in comune? Ebbene si, e il comune denominatore che le accomuna sapete qual è? Facile: l’amore per la moda! Sono passati più di 20 anni dal tragico incidente che portò via con se l’amatissima Lady Diana, nonostante ciò la principessa del Galles viene ancora osannata nel mondo della moda e omaggiata come musa ispiratrice di tante nuove collezioni. Dall’altro lato invece abbiamo una giovane ragazza che ha deciso di far diventare la moda il suo lavoro, creando un nuovo marketing legato alla moda: quello dei social media. Entrambe hanno apportato novità e tocco personale, e senza loro due possiamo dire senza ombra di dubbio che la moda di oggi non sarebbe stata la stessa.

Abbiamo appena visto come le due protagoniste della nostra guida di stile, Lady Diana e Chiara Ferragni, siano state e continuano ad esserlo, importantissime per il settore della moda. In modalità e tempi differenti le due hanno vissuto la moda in maniera soggettiva e personale, regalandoci outfit iconici che ricorderemo negli anni a venire.

Nonostante ciò, un occhio più attento avrà di sicuro notato delle similitudini tra Lady Diana e Chiara Ferragni a volte eccessive. Alcuni dei look indossati da Chiara Ferragni sembrano delle copie a tutti gli effetti di quelli indossati da Lady Diana.

Per quale motivo? È una semplice casualità? Un omaggio? Oppure le due hanno talmente tanto in comune che anche il gusto in fatto di moda è lo stesso?

Cerchiamo di vedere in quali occasioni le due, Lady Diana e Chiara Ferragni, hanno indossato capi simili, e proviamo a rispondere a questa domanda: copia carbone o pura casualità?

Lady D e Chiara Ferragni! Due donne forti che nel mondo della moda lasciano il segno hanno molto in comune, forse anche troppo!

Avete mai notato una similitudine tra i look indossati da Lady Diana e quelli indossati da Chiara Ferragni?

Proviamo a capire insieme se esiste veramente una similitudine oppure no:

sappiamo bene che Chiara Ferragni ama condividere la propria quotidianità con i propri follower, e quindi non facciamo molta fatica a scovare look di ogni giorno. Mentre per Lady D era diverso: non c’erano i social media, e anche se ci fossero stati dubito che li avrebbe utilizzati. C’erano però i paparazzi, che la rincorrevano ovunque andasse per immortalarla in ogni momento della giornata. E c onfrontando i look all day delle due non possiamo fare a meno di notare delle somiglianze. Entrambe amano look casual ma dal tocco sofisticato. Giacca di pelle, maglione tie-dye, jeans boyfriend e sneakers elegante per Chiara Ferragni, mentre per Lady la scelta tipica è blazer, felpa con scritte, jeans boyfriend e mocassino. In grandi linee due modi di indossare la quotidianità molto simili.

Entrambe Giacca di pelle, maglione tie-dye, jeans boyfriend e sneakers elegante per Chiara Ferragni, mentre per Lady la scelta tipica è blazer, felpa con scritte, jeans boyfriend e mocassino. In grandi linee due modi di indossare la quotidianità molto simili. è noto a tutti che Dior ha soprannominato un modello di borsa iconico del brand in onore di Lady D, Lady Dior, e sappiamo anche che Chiara Ferragni possiede una collezione di borse non indifferent i. Durante l’assegnazione dell’Amborgino D’oro alla coppia Ferragnez lo scorso anno, Chiara Ferragni indossava un look che abbiamo già visto indossare a Lady D: cappotto fino al ginocchio, abito aderente, calza scura, décolleté, e borsa Lady Dior.

i. Durante l’assegnazione dell’Amborgino D’oro alla coppia Ferragnez lo scorso anno, Chiara Ferragni indossava un look che abbiamo già visto indossare a Lady D: cappotto fino al ginocchio, abito aderente, calza scura, décolleté, e borsa Lady Dior. e per quanto riguarda le serate di gala? Chiara Ferragni ha appena festeggiato il lancio della serie televisiva “The Ferragnez” , serie in cui alcune telecamere spiano la vita della coppia e delle loro famiglie. Per le due Premiere, Chiara Ferragni ha indossato due abiti che, con il nostro occhio critico, abbiamo visto indossati da Lady D. Il primo abito in questione è il monospalla verde di Dior, creato appositamente per Chiara per la premiere della serie a Milano. L’abito è molto similare a quello indossato da Lady D nel 1988 al Claridge Hotel. Il secondo abito in questione è il tubino aderente nero con scollatura a cuore e spacco vertiginoso, sempre firmato Dior, indossato da Chiara per la premiere di Madrid. Il vestito aveva dei richiami troppo forti al famosissimo “revenge dress”, l’abito firmato Christina Stambolian, indossato da Lady D dopo che il marito, il principe Carlo, aveva confessato l’adulterio commesso con Camilla Parker Bowles.

Saranno casualità? Questo non possiamo dirlo. Possiamo però affermare un gusto in fatto di moda simile, e una certezza: le due donne hanno lasciato e lasceranno un segno forte nel settore come poche altre riusciranno a fare! Che piaccia o no!

LEGGI ANCHE: The Ferragnez: look e curiosità su Chiara Ferragni alle premiere!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna, che ha visto come protagoniste Lady Diana e Chiara Ferragni a confronto.

Se questa guida di stile vi è piaciuta, dovrete leggere la prossima! Tantissime novità in fatto di moda, e non solo, vi attendono!