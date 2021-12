The Ferragnez: look e curiosità su Chiara Ferragni alle première!

“The Ferragnez” sarà ufficialmente nelle nostre case con Amazon Prime Video dal 9 dicembre 2021. In attesa dell’uscita della serie i Ferragnez si mostrano perfetti e sorridenti alle première! Scopriamo i look e curiosità su Chiara Ferragni!

Prima un documentario tutto per se, e poi segue le orme della famiglia più sotto ai riflettori del momento, I Kardashian, con una serie che segue la sua vita, e quella del maritino. Chiara Ferragni e Fedez si mostreranno al 100% nella loro quotidianità, fatta di alti e bassi, nella docu-serie di Amazon Prime Video “The Ferragnez”, che andrà in onda il 9 di dicembre. Nel frattempo che arrivi il giorno del debutto, la coppia più osservata d’Italia si prepara alle première, sfoggiando outfit da sogno! Vediamo insieme in questa guida di stile curiosità e look di Chiara Ferragni alle première di “The Ferragnez”!

Sono passati molti anni da quando una ragazza appassionata di moda decide di scrivere un blog tutto suo, intitolato ironicamente “The Blonde Salad”, in cui poteva raccontare il proprio punto di vista nei riguardi della moda.

Chiara Ferragni adesso è una donna in carriera, mamma e moglie, con tantissime soddisfazioni e traguardi da poter vantare. Ebbene si, anche se piaccia o no bisogna ammetterlo, Chiara Ferragni è una vera imprenditrice. Nel corso degli anni è riuscita a fare veramente la qualunque: collaborazioni a non finire, copertine dei giornali più ambiti nel settore della moda e non solo, azionista, una sua linea di abbigliamento, un documentario, e adesso una serie che vede come protagonisti lei e tutta la sua famiglia.

Si, avete sentito bene, una docu-serie creata da Amazon Prime Video, che vede la famiglia Ferragnez trascorrere la propria quotidianità! La serie è stata girata tra gli ultimi mesi del 2020 e il 2021, e ha visto molti momenti importanti per la coppia, come la partecipazione a Sanremo di Fedez e la maternità della secondogenita della coppia, Vittoria.

La serie sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 9 dicembre, e saranno disponibili subito le prime 5 puntate.

Nel frattempo, la coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez si mostra bella e innamorata alle première della serie. E allora vediamo insieme i look sfoggiati da Chiara Ferragni!

The Ferragnez: Chiara Ferragni alle première sceglie, ancora una volta, Dior!

Prima a Madrid e poi a Milano, Chiara Ferragni sceglie la maestria di Mariagrazia Chiuri e Dior Couture.

Sono state due le première della serie “The Ferragnez”, e Chiara Ferragni si è mostrata elegantissima ma diversa.

Nella prima occasione, la première di Madrid, Chiara ha indossato un abito elegante nero, con corpetto aderente dalla scollatura a cuore, gonna lunga e spacco vertiginoso. Firmato Dior.

Per la serata di presentazione di Milano, invece, la Ferragni indossa un abito color verde ottanio, con scollatura a incrocio e taglio asimmetrico sulle spalle. Dal tessuto plissé con una gonna lunghissima ed elegante. Ovviamente Dior.

I due look sono stati apprezzati da tutti, chiaramente. Eleganti e misurati, giusti per l’occasione!

Non ci rimane che aspettare il 9 dicembre per vedere finalmente la prima puntata di “The Ferragnez”!

LEGGI ANCHE: Natale sulla neve? Ecco gli outfit che faranno al caso tuo, e non solo!

Termina qui la guida di stile di CheDonna sugli outfit indossati da Chiara Ferragni alle due première di “The Ferragnez”.

Alla prossima guida di stile, con tante sorprese in fatto di moda, e non solo!