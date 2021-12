Natale sulla neve? Ecco gli outfit che faranno al caso tuo, e non solo!

Natale sulla neve? Se hai già organizzando il tuo Natale in montagna, o se hai intenzione di trascorrere dei giorni sulla neve, dovrai assolutamente preparare i tuoi outfit! Come? A tema natalizio! Ecco i look che non potrai lasciare a casa!

Che sogno trascorrere le giornate più fredde dell’anno in qualche città europea, come Praga o Salisburgo! E perché no? La vigilia di Natale in un cottage in montagna con amici e famiglia! Un vero e proprio sogno che diventa realtà! E dopo tanti anni a sognare questo Natale lo passerai finalmente dove lo hai immaginato! Ma qui arriva il bello: hai già preparato la valigia? Perché non puoi trascorrere le giornate più fredde dell’anno senza dei look ad hoc! Ecco la guida di stile che fa per te: gli outfit di Natale perfetti per una vacanza in montagna! E non solo!

Quante volte abbiamo visto un film a tema natalizio e i personaggi sono rimasti incantati dalla nevicata della vigilia? Tra abbracci e baci, con tanto di morale finale in cui a Natale tutto è possibile! Tantissimi! E quante volte abbiamo sognato di trascorrere il Natale in quei luoghi magici e freddi, ma dall’atmosfera calda e accogliente, in cui si svolgeva la trama del film? Praticamente sempre!

Se hai finalmente deciso di realizzare il tuo sogno e trascorrere le vacanze natalizie in quel luogo tanto desiderato, dovrai assolutamente portare con te gli outfit giusti. Se invece non hai avuto la possibilità, a causa dei tuoi impegni, di organizzare una vacanza sulla neve nei giorni di Natale, perché non sognare ad occhi aperti con degli outfit e un’atmosfera tipica dei cottage di montagna?

Vuoi scoprire come fare? Con gli outfit da neve a tema natalizio!

Perché basta poco per avverare il tuo sogno: una casa addobbata stile cottage di montagna e gli outfit giusti!

Natale sulla neve o in casa con la famiglia? L’importante è avere l’outfit giusto!

Perché non è il luogo a fare la differenza, ma è come trascorri i tuoi momenti! Se hai l’outfit giusto sarai già un passo avanti!

I vestiti non servono solo a ripararci dagli agenti atmosferici, ma ci permettono di vivere il momento con una marcia in più!

Anche per il Natale vale la stessa cosa: la vigilia di Natale senza almeno un pizzico di rosso da qualche parte non è la stessa cosa. Ancor di più se le nostre vacanze natalizie verranno trascorse in una città europea o in hotel su una montagna innevata!

Quindi cosa fare? Vediamo insieme cosa non deve mancare nei tuoi outfit natalizi stile Natale sulla neve:

maglione a tema natalizio: non possiamo farci mancare il maglione con le renne o gli alberelli disegnati sopra. Anche se non è proprio il massimo dello stile, a Natale tutto è concesso. Vuoi comunque rimanere al passo con le tendenze? Abbina il tuo maglione ad un leggings d’ecopelle, magari felpato, e ad uno stivale con la pelliccia (ecologica) all’interno. Sarai calda, pratica, natalizia e alla moda!

non possiamo farci mancare il maglione con le renne o gli alberelli disegnati sopra. Anche se non è proprio il massimo dello stile, a Natale tutto è concesso. Vuoi comunque rimanere al passo con le tendenze? Abbina il tuo maglione ad un leggings d’ecopelle, magari felpato, e ad uno stivale con la pelliccia (ecologica) all’interno. Sarai calda, pratica, natalizia e alla moda! cappello di lana con pon-pon : passerai le tue giornate passeggiando tra le strade di Praga, o in qualche borgo natalizio della Svizzera? Non può mancare il cappello di lana con il pon-pon. Sceglietelo rosso, sarete protette dal freddo e porterete con voi un pizzico di Natale!

: passerai le tue giornate passeggiando tra le strade di Praga, o in qualche borgo natalizio della Svizzera? Non può mancare il cappello di lana con il pon-pon. Sceglietelo rosso, sarete protette dal freddo e porterete con voi un pizzico di Natale! calzini alti di lana colorati: ultimo accessorio indispensabile è il calzino di lana colorato. Potete anche creare un outfit elegante, come ad esempio un abito in maglina con stivale e calza pesante. Se indosserete il calzino colorato sotto allo stivale avrete dato al total look quel tocco natalizio che farà la differenza!

Termina qui la guida di stile di CheDonna sugli outfit più giusti per un Natale in stile “vacanze sulla neve”.

Non vi resta che preparare i vostri outfit e sfoggiarli durante le vostre vacanze! Il Natale sarà ancora più bello!