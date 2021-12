Orietta Berti ieri e oggi: la trasformazione dell’amatissima cantante

Orietta Berti ieri e oggi: com’era l’amatissima cantante e giudice di The Voice Senior da giovane? Le foto della sua trasformazione.

Orietta Berti, da anni protagonista della scena musicale italiana, sta vivendo un periodo davvero magico. Il ritorno sul palco del Festival di Sanremo nell’edizione 2021 e la collaborazione con Fedez e Achille Lauro con cui ha scalato tutte le classifiche con il brano “Mille” le hanno permesso di conquistare anche il pubblico più giovane. Simpatica, autoironica e sempre pronta a scherzare, Orietta Berti, nonostante il successo, non ha mai perso la semplicità e l’umiltà.

Pur avendo sempre lavorato e avendo girato il mondo con la sua musica, Orietta Berti non ha mai trascurato la vita privata. Sposata con Osvaldo Paterlini dal 1967, è mamma di Otis e Omar. Quello con Osvaldo è un amore eterno e fondamentale per l’artista che, spesso, si è lasciata andare a dichiarazioni importanti.

“Grazie a lui sono diventata una donna e una professionista completa. È un uomo buono, sincero, onesto, paziente e molto prezioso. Il nostro dialogo è sempre stato leale”, raccontava in una vecchia intervista rilasciata al settimanale Oggi. Con Osvaldo, inoltre, Orietta vive l’emozione di essere nonni di Olivia. “Quando mi vede in tv si arrabbia perché non esco dalla tv per stare con lei”, ha raccontato a Verissimo.

Orietta, inoltre, nel corso degli anni, ha dettato legge anche con i suoi outfit. Ma com’era la Berti da Giovane?

Orietta Berti ieri e oggi: ecco com’era la cantante e giudice di The Voice Senior da giovane

Orietta Berti si è tuiffata nella nuova avventura di The Voice Senior dove ricopre il ruolo di giudice accanto a Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Nell’ascoltare le storie dei concorrenti, Orietta si lascia spesso andare parlando della sua gioventù, ma ricordate com’era la Berti da giovane?

Come vedete nella foto qui in alto, la Berti ha sempre sfoggiato tagli corti e sbarazzini con il viso in primo piano. I lineamenti, nel corso del tempo, non sono cambiati. Stesso sorriso, stesse labbra e stesso naso per Orietta che, anno dopo anno, sfoggia la sua bellezza maturata nel corso del tempo.

Con la Orietta di oggi, dunque, le differenze sono minime. La Berti vive senza ansia il tempo che passa e il pubblico la ama sempre di più.