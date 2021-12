Claudia Gerini: dagli amori alle figlie, 5 curiosità da scoprire

By

Claudia Gerini è una delle attrici più amate del piccolo e grande schermo degli italiani, ma credi di sapere davvero tutto su di lei? Ecco 5 cose che probabilmente non conosci sul suo conto.

Claudia Gerini è senza alcun dubbio una delle attrici più apprezzate dal pubblico nostrano. Ogni sua pellicola diventa un vero e proprio successo e non è difficile capirne il motivo, visto che riesce a mettere tutta se stessa nei personaggi a cui sceglie di dare vita.

L’attrice è anche particolarmente apprezzata dal pubblico del piccolo e grande schermo anche per essere molto schietta e sincera, senza mai nascondersi dietro ad un dito. Per questo motivo i suoi fedeli telespettatori sono convinti di conoscere tutto quello che c’è da sapere sul suo conto, ma è davvero così? Abbiamo deciso di mettervi alla prova e di svelarvi ben 5 curiosità su Claudia Gerini di cui probabilmente non siete a conoscenza.

5 cose che non probabilmente non conosci su Claudia Gerini

Claudia Gerini, oltre ad essere diventata durante il corso di questi anni un’attrice di successo, è anche una mamma ed è felice di esserlo. Ha due bambine e si chiamano Rosa e Linda. La primogenita è nata dal suo matrimonio, purtroppo durato soltanto qualche anno, con Alessandro Enginoli, mentre la più piccola è nata dalla storia d’amore con il leader dei Tiromancino, Federico Zampaglione.

Con le sue figlie, questa è la seconda curiosità che riguarda la vita dell’attrice, ama truccarsi. Tant’è che non sdegna di regalare loro prodotti di make up con cui amano giocare.

L’attrice non ama molto parlare della sua vita privata, anche se sembrerebbe essersi legata all’imprenditore Simone Clementi. Del suo compagno non si hanno molte informazioni a disposizione, ma sembrerebbe lavorare nel campo della ristorazione. Anche se non si conosce il suo campo specifico.

Sui set presso cui ha lavorato spesso, oltre a far nascere importanti e belle collaborazione, capita anche che nascono legami profondi. Basti pensare, infatti, che uno dei suoi più carini amici è l’attore Carlo Verdore.

L’ultima curiosità su Claudia Gerini riguarda la sfera privata della sua vita. Sapete, infatti, che la bella attrice nostrana ha deciso di adottare un cucciolo a quattro zampe? Non molto tempo fa ha scelto di rivelare il suo nome al pubblico che da sempre la segue, confidandogli di averlo ribattezzato Bambi, proprio come il protagonista del classico realizzato da Walt Disney che tutti abbiamo visto una volta nella vita.

Queste sono le 5 cose di cui probabilmente non eri a conoscenza sulla vita di una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografico italiano.