Anna Falchi: dai grandi amori agli UFO, 5 curiosità da conoscere

Anna Falchi è uno dei personaggi più amati del piccolo schermo, ma credi davvero di conoscere tutto su di lei? Ecco 5 cose che probabilmente non conosci sulla tua conduttrice preferita.

Anna Falchi è senza dubbio uno dei volti più amati del piccolo schermo degli italiani. Recentemente tornata in tv grazie ad Uno Weekend e I Fatti vostri, la showgirl ha confermato il posto speciale che aveva nel cuore di milioni di italiani che fin dal suo esordio nel mondo dello spettacolo, avvenuto quando era giovanissima, non l’ha mai abbandonata.

Andando in onda tutti i giorni, i suoi fedeli sostenitori sono convinti di conoscere ogni cosa sul suo conto, ma è davvero così? Per questo motivo abbiamo scelto di mettervi alla prova, rivelandovi 5 curiosità su Anna Falchi di cui probabilmente non siete ancora a conoscenza. Curiosità che ha rivelato lei durante il corso degli anni della sua onorata carriera nel mondo della tv e non solo, visto che Anna ha sperimentato più campi del mondo artistico.

5 cose che probabilmente non conosci su Anna Falchi

Anna Falchi, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, ha esordito da giovanissima nel mondo dello spettacolo. Basti pensare, infatti, che ha partecipato a Miss Italia dove è riuscita a classificarsi al secondo posto.

Pur non avendo vinto il titolo di più bella d’Italia, quell’esperienza le ha permesso di farsi notare dagli addetti ai lavori e non solo. Basti pensare che è stata scelta, questa è la seconda curiosità sul suo conto, per girare uno spot con Fellini, uno dei più grandi registi che il panorama italiano può vantare di avere avuto. Insomma, mica un lavoro da poco. Tant’è che dopo questa parentesi per lei si sono aperte le porte del cinema.

Oltre ad avere avuto una vita lavorativa piuttosto intensa, nemmeno dal punto di vista privato Anna Falchi non si è mai annoiata. Basti pensare che durante il corso di questi anni la sua bellezza, ma anche la sua spiccata personalità, hanno fatto breccia nel cuore di Fiorello e Max Biaggi, con cui ha avuto delle brevi relazioni in passato.

La Falchi, tra l’altro, ha anche ammesso di aver vissuto esperienze paranormali. In quanto in ben due occasioni, durante il corso della sua infanzia, avrebbe avuto modo di poter vedere degli ufo. Un’esperienza che ha raccontato più volte durante il corso della sua carriera, confidando di aver visto delle navicelle volare nei dintorni della sua abitazione.

L’ultima curiosità su Anna Falchi riguarda il sole. Ebbene sì, sul suo profilo Instagram, dopo che un fan le aveva confidato di trovarla piuttosto pallida, ha ammesso di non prendere il sole da anni.