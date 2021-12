La dieta di Belen Rodriguez: ecco cosa mangia la showgirl argentina

Ecco la dieta di Belen Rodriguez: scopriamo cosa mangia la showgirl argentina e come è strutturata una giornata tipo.

Grazie ai social oggi è possibile scoprire molte cose sui vip, carpire i loro segreti di bellezza, quali prodotti utilizzano, cosa mangiano e come si vestono nella quotidianità. Fino a pochi anni fa infatti non era possibile conoscere tanti dettagli.

Oggi invece grazie a piattaforme come Facebook o Instagram, tanto per citarne un paio, possiamo davvero seguire i nostri idoli quotidianamente. E se c’è una persona da cui prendere spunto in fatto di forma fisica, sicuramente quella è Belen Rodriguez.

La showgirl argentina nonostante abbia partorito da pochi mesi la piccola Luna Marie nata a luglio di quest’anno, in seguito alla relazione con Antonino Spinalbese, vanta un fisico invidiabile. Scopriamo la sua dieta e cosa mangia.

Ecco cosa mangia Belen Rodriguez: la sua dieta

Come dicevamo grazie ai social è possibile scoprire segreti e cose anche un po’ più personali dei nostri beniamini. Non è esente naturalmente anche la bellissima modella e showgirl argentina Belen Rodriguez che spesso aggiorna i suoi follower con post o storie raccontando la sua vita quotidiana.

E proprio ieri Belen ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post con un frullato detox a base di frutta e verdura. Non sappiamo di preciso con quali ingredienti sia stato realizzato ma la scritta detox e il colore lasciano pensare a qualcosa come carota e magari kiwi.

Una cosa è certa, Belen ha iniziato la sua giornata di buon mattino con questa bevanda disintossicante. Le storie Instagram della sua giornata tipo sono proseguite con la colazione. Abbondante e all’americana, con uova strapazzate, prosciutto cotto, avocado e fiocchi di latte. A completare una spremuta d’arancia e un caffè.

Da qui deduciamo che Belen ha optato per una colazione proteica e senza carboidrati. Aggiungendo una fonte di vitamine, in particolare la C, con la spremuta, e infine completando il tutto con un caffè per avere lo sprint per la giornata.

E infatti poco dopo la bella argentina pubblica una storia dallo studio di pilates dove probabilmente sta svolgendo una lezione per tenersi in forma. La giornata prosegue con la sua piccola Luna Marie.

Arriviamo quindi al pranzo. Dalle storie Belen consuma una vellutata, ma non sappiamo a base di quale verdura, sembrerebbero patate, ma non possiamo affermarlo con certezza. Quello che invece è certo è che è impreziosita con delle scaglie di tartufo sopra.

A seguire Belen pubblica un’altra storia con un altro caffè e dei pasticcini. Arriviamo, infine, alla cena e qui la scelta della nostra icona di bellezza ci stupisce. Infatti Belen decide insieme a Santiago di prepararsi una pizza in casa e patatine fritte. Non ci è dato sapere se poi abbia cenato con i carboidrati ma dalla storia sembrerebbe così.

Naturalmente questa è solo una giornata della showgirl argentina, di sicuro sappiamo che la sua è una dieta sana e bilanciata e che pratica anche costantemente attività fisica.

Ricordiamo inoltre che prima di intraprendere qualsiasi dieta o seguire un regime alimentare ipocalorico è bene consultare un medico e non affidarsi al fai da te, specie in presenza di patologie.