La dieta di Monica Bellucci: ecco cosa mangia e come si tiene in forma

Monica Bellucci nonostante abbia compiuto 57 anni è in forma strepitosa: ecco la sua dieta e come si tiene in forma l’attrice.

Monica Bellucci è un’attrice famosa a livello internazionale nonché modella di successo. Di origini umbre, la Bellucci, è nativa di Città di Castello in provincia di Perugia, e il 30 settembre scorso ha compiuto 57 anni.

Nonostante si avvicini alla soglia dei 60 anni la Bellucci vanta ancora un corpo e un viso spettacolari tanto da poter suscitare l’invidia di molte colleghe o donne in generale molto più giovani.

Del resto la sua buona genetica non mente e madre natura ci ha messo del suo, ma scopriamo come fa a mantenersi così in forma Monica Bellucci, cosa mangia, e tutto sulla sua dieta.

Ecco la dieta di Monica Bellucci: cosa mangia l’attrice

Sembra che per alcune donne l’età non passi mai. Appaiono sempre belle e giovani e senza segni del tempo. Tra queste sicuramente Monica Bellucci è un esempio lampante. Un fisico e un volto da modella capace ancora di far sognare è quello della ex moglie di Vincent Cassel da cui ha avuto anche due splendide figlie.

Una, ormai 17enne, Deva e la piccola Leonie nata invece nel 2010. La bellezza della Bellucci ha comunque bisogno di poche presentazioni, mora e dai caratteri mediterranei, l’attrice ha ricevuto a maggio il David Speciale 2021 alla carriera.

Francis Ford Coppola, Giuseppe Tornatore, Spike Lee sono solo alcuni dei registi con cui ha lavorato nel corso degli anni la Bellucci. Un’attrice nota al grande pubblico non solo italiano ma consacrata ormai a livello internazionale.

Ma come fa ad essere così in forma? Sono in tanti a chiedersi quali siano i suoi segreti di bellezza. E secondo quanto la Bellucci ha raccontato in un’intervista a Madame Figaro, ripresa poi dalla Gazzetta dello Sport, non avrebbe mai fatto attività fisica fino alla nascita della seconda figlia.

Tutto merito di madre natura, dunque, anche perché l’attrice di origini umbre ha dichiarato di aver iniziato ad allenarsi, ma in maniera molto leggera, solo dopo la nascita di Leonie. E quindi, quando può, pratica un’ora di sport. Ma il jogging è bandito perché non sarebbe idoneo alle sue articolazioni.

Non solo, la Bellucci ha ammesso anche di essere cambiata con la maternità ma di aver accolto serenamente le due gravidanze, anzi per lei si tratta di un processo naturale anche bello. Lei stessa sempre nel corso di tale intervista aveva dichiarato di aver impiegato più tempo per riprendere la linea dopo le gravidanze ma questo non le ha pesato per nulla.