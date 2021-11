Virginia Raffaele e la dieta della colazione: ecco come fa ad avere il fisico “alla Belen”

Virginia Raffaele ha un fisico slanciato “alla Belen”: scopriamo cosa mangia con la dieta della colazione e come si tiene in forma.

Un corpo slanciato e una silhouette da far invidia ad una ventenne: stiamo parlando di Virginia Raffaele l’imitatrice e comica, ma anche attrice televisiva, che ha da poco superato i 40 anni. Per l’esattezza ne ha fatti 41 il 27 settembre scorso.

E in tanti la conoscono per le sue imitazioni divertenti come quella di Sabrina Ferilli o Belen Rodriguez, peraltro due donne bellissime dello spettacolo. E la Raffaele non ha niente cui invidiare visto che può permettersi di farne l’imitazione con quel fisico super in forma.

Ma come fa a mantenersi così? Cosa mangia e quale attività fisica pratica? Andiamo a scoprire tutti i segreti di bellezza di Virginia Raffaele e la su dieta della colazione che le permette di essere così tonica e in perfetta forma.

Ecco la dieta della colazione di Virginia Raffaele

Sicuramente la genetica ha fatto la sua parte con Virginia Raffaele, non solo, la bravissima imitatrice e attrice proviene da una famiglia circense, sua nonna era un’acrobata amazzone, tanto per dirne una.

Non contando che la Raffaele ha un passato da danzatrice, visto che ha studiato danza classica e moderna all’Accademia Nazionale di Danza. Nel 1999, inoltre, si è diplomata nel all’Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale diretta da Mariagiovanna Rosati Hansen.

Ospite di recente da Fabio Fazio a “Che tempo che fa” la Raffaele è pronta a tornare in tv con la seconda edizione di “Lol” al fianco di tanti comici affermati tra cui Maccio Captonda e Corrado Guzzanti, tra gli altri. Un game show la cui prima edizione è andata in onda su Amazon Prime Video con un discreto successo e che si appresta a tornare per la seconda volta.

Ma andiamo a scoprire quali sono i segreti del fisico “alla Belen” di Virginia Raffaele: cosa mangia per essere così in forma, quale attività fisica pratica e in cosa consiste la sua dieta della colazione.

Premesso che la Raffaele non segue diete drastiche ma ha delle abitudini alimentari sane. In un’intervista di qualche tempo fa l’imitatrice ha spiegato di seguire una dieta della colazione, ovvero di dare particolare importanza al primo pasto della giornata.

Si tratta del momento della giornata in cui mangia di più così da non dover abbondare poi con le quantità a pranzo a cena, pasti in cui evita di consumare i carboidrati. Mangiando a colazione infatti la Raffaele non prende peso.

E in genere consuma pane integrale tostato, miele e frutta, se va di fretta. Quando invece ha più tempo aggiunge anche uova, ricotta e marmellata di mirtillo.

Come spuntino si concede della frutta secca, in particolare delle mandorle e poi a cena beve un calice di rosso.

Oltre a queste sane abitudini alimentari pratica anche molta attività fisica e lo fa in una palestra vicino casa con il suo personal trainer. Muoversi è per la comica un vero e proprio antistress naturale.

Con l’allenatore segue degli esercizi mirati per il suo corpo e quando può si concede dello sport all’aria aperta facendo lunghe passeggiate. Inoltre, sul suo Instagram la possiamo ammirare in degli scatti in cui pratica golf e tennis, in particolare in una foto è con Panatta.

Con questi trucchi e grazie alla dieta della colazione Virginia Raffaele si mantiene in forma strepitosa.