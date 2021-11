E’ stata la prima vincitrice di The Voice of Italy: ecco com’è diventata e cosa fa oggi

The Voice of Italy ha incoronato lei come prima vincitrice, ma com’è diventata oggi e di che cosa si occupa a distanza di anni dalla vittoria?

The Voice of Italy si è rivelato essere un talent show di successo in tutto il mondo. Purtroppo in Italia non ha avuto il successo sperato e dopo qualche edizione, e continui cambi di cast per quanto riguarda la scelta dei giudici, si è deciso di sospenderlo in quanto non è riuscito a fare breccia nel cuore dei telespettatori.

Durante la scorsa stagione, però, Antonella Clerici è riuscita nell’impresa impossibile di poter invece portare il programma al successo anche se in una versione un po’ differente in quanto si concentra principalmente sui senior con una giuria creata ad hoc che ha fatto strage di ascolti.

Tant’è che la Rai ha scelto di rinnovarlo per una nuova stagione, dicendo però addio alla coppia formata da Al Bano e Jasmine Carrisi per far approdare al loro posto Orietta Berti, che quest’anno ha avuto un successo strepitoso.

Dalla prima edizione del programma sono però passati 8 anni ed a trionfare, al debutto del talent, fu la cantante Elhaida Dani, ma che fine ha fatto dopo la sua vittoria?

Che fine ha fatto Elhaida Dani dopo la vittoria a The Voice of Italy

Elhaida Dani, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, è riuscita a trionfare durante la prima edizione di The Voice Of Italy. Il motivo di tale scelta da parte dei telespettatori non è così difficile da intuire, considerata la sua bella voce e il suo carisma sul palco.

Dalla sua vittoria sono però già trascorsi 8 anni ed il pubblico del piccolo schermo è curioso di sapere com’è diventata oggi e di che cosa si occupa.

E’ bene precisare che nonostante Elhaida Dani a The Voice non abbia raggiunto il successo sperato, nonostante il suo enorme talento, la passione per la musica e la voglia di lavorare in questo settore non sono di certo diminuiti con il passare degli anni. Tant’è che non ha mai abbandonato questa sua passione, facendola diventare un vero e proprio lavoro come sognava mentre insieme ad altri aspiranti artisti si contendeva il titolo di più bella voce d’Italia.

Elhaida Dani ha riuscito però a lavorare ad importanti progetti. Basti pensare, infatti, che è riuscita anche ad interpretare uno dei ruoli più ambiti dagli artisti e più amati dal pubblico nostrano. Ovviamente ci riferiamo a quello di Esmeralda ne Notre Dame de Paris, che da anni va in scena nei teatri e nelle arene italiane riuscendo ad ottenere sempre un ottimo riscontro.