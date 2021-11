Elodie, look selvaggio dopo l’addio a Marracash: la reazione dei fan

By

Dopo la fine della storia d’amore con Marracash, Elodie cambia look e sfoggia un’immagine selvaggia: la reazione dei fan.

Bellissima, in perfetta forma e con un talento incredibile che l’ha portata a scalare tutte le classifiche italiane diventando una delle artiste italiane più amate e apprezzate da pubblico e addetti ai lavori, Elodie non smette di stupire. Il look della cantante è sempre sotto osservazione e i fan amano ammirare le sue molteplici trasformazioni.

Dopo aver sfoggiato un taglio corto e sbarazzino dal colore rosa durante la sua partecipazione ad Amici, Elodie, da quando è diventata famosa, ha cambiato diverse volte look sfoggiando capelli lunghi, tagli medi e anche treccine. Ogni volta che ha cambiato look, i fan hanno sempre apprezzato. L’artista, infatti, ama osare ed è quello che ha deciso di fare dando il via ad un nuovo capitolo della sua vita.

Il look di Elodie: immagine selvaggia dopo la fine della storia con Marracash

Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, Elodie e Marracash hanno confermato la fine della storia d’amore. I due si sono detti addio proprio «durante la lavorazione del disco» Noi, loro gli altri del rapper: «È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose. È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine. È anche nel video di Crazy Love: mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda», ha spiegato Marracash a Vanity Fair.

“Savage”, scrive la Di Patrizi pubblicando la foto che vedete qui in alto in cui sfoggia un taglio medio e selvaggio. Il colore, invece, è scuro e molto lontano dai capelli biondi che sfoggiava tempo fa. Nella foto, inoltre, indossa una giacca senza niente sotto.

I fan hanno molto apprezzato il look della cantante che è stata inondata dai complimenti. “Ma come fai ad essere bona in tutti i modi?”, “Qualsiasi taglio di capelli ti sta bene”, “Sei stupenda”, “Sempre bellissima, e mai volgare”, “Decisamente sexy”, scrivono i fan nei commenti.