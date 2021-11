Emma Marrone a X-Factor indossa pizzo, strass e piume, firmato Gucci!

Emma Marrone a X Factor per il quinto live come non l’avete mai vista! Siete curiose di scoprire tutti i dettagli del look indossato dalla cantante ieri sera al talent show di X-Factor? Leggiamolo insieme!

Ne è passato di tempo quando quella giovane ragazza amante della musica si è presentata alle porte del programma Amici di Maria De Filippi, ignara che da quel giorno il suo destino sarebbe cambiato definitivamente. Dopo la vittoria del programma nel 2010, la vittoria al Festival di Sanremo con la canzone Non è l’inferno nel 2012, e molte altre vittorie, la cantante italiana si cimenta nel ruolo di giudice del talent più amato del momento, X-Factor. Ma qui oggi non parleremo solo di musica, ma soprattutto di stile! Vediamo insieme tutti i dettagli del look indossato da Emma Marrone per il quinto live di X-Factor!

Ieri sera, 25 novembre, è andato in diretta quinto live del talent show più amato del momento, X-Factor. I giudici Manuel Agnelli, Mika, Hell Raton e Emma si sfidano tra di loro, con battute punzecchianti e strategie da agenti segreti, al solo scopo di vedere i loro artisti esibirsi ancora una volta sul palco più osservato del momento.

Purtroppo per Emma questa è stata una puntata dolente, perché alla prima manche il tele voto non ha premiato il gruppo della squadra di Emma, Le endrigo. E avendo già perso le scorse puntate un’altra concorrente, Vale LP, Emma Marrone proseguirà il talent puntando tutte le sue energie su un unico concorrente, Gianmaria!

Ma basta parlare della puntata, perché dopo tutto noi siamo qui per un altro motivo: quello di vedere e studiare tutto lo stile possibile del look indossato da Emma Marrone al quinto live di X-Factor!

Siete pronti? E allora iniziamo!

Emma Marrone a X-Factor esce fuori dalla propria comfort-zone! Ecco come non l’abbiamo mai vista!

Negli ultimi anni la cantante italiana ha sperimentato con la moda, trovando e mantenendo sempre una propria cifra stilistica, ma giocando, con i colori, tessuti e stili. Al quinto live di X-Factor invece ha superato ogni aspettativa!

Vediamo nello specifico cosa indossava Emma Marrone al quinto live di X-Factor andato in onda ieri 25 novembre su Sky:

La cantante indossava un body corpetto nero in raso luminoso, un giacca taglio blazer e un pantalone a zampa d’elefante entrambi di pizzo trasparente nero, che lasciavano intravedere gambe e braccia, e uno scialle di pelliccia portato solo da un lato. Tutto total black firmato rigorosamente Gucci.

Non siamo abituati a vedere Emma Marrone così elegante e sensuale, ma nel complesso ci piace! È elegante, femminile e adatta ad un live così importante! Speriamo solo che quella pelliccia portata sul braccio destro fosse ecologica, ma nel complesso: Brava Emma!

LEGGI ANCHE: A Natale con SheIn! Ecco quali look low-cost bisogna acquistare!

Termina qui la guida di stile di CheDonna oggi incentrata sull’outfit total Gucci indossato dalla cantante Emma Marrone a X-Factor.

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutte le novità in fatto di moda, e non solo!