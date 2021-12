Dal grande amore al terribile dolore: 5 curiosità su Valeria Fabrizi da scoprire

Valeria Fabrizi è una delle attrici più amate di sempre, ma credi davvero di sapere tutto sul suo conto? Ecco 5 cose di cui probabilmente non sei ancora a conoscenza sulla tua beniamina.

Valeria Fabrizi è senza dubbio una delle attrici più amate del nostro paese e non è difficile capirne il motivo, visto che durante il corso di questi anni ha dato vita a tantissimi personaggi che sono diventati iconici nel cuore del suo grande pubblico.

Di recente, oltre a prendere parte alle riprese della fiction di successo di Rai 1, che Dio Ci aiuti, ha scelto di mettersi alla prova, lanciandosi nella sfida inedita e complicata del ballo. Da settembre, infatti, Valeria è una delle concorrenti di Milly Carlucci a Ballando con le stelle. Lì il pubblico ha imparato ad apprezzare ulteriori lati della sua personalità, sia artistiche che umane, e per questo motivo ora i telespettatori sono convinti di sapere tutto sul suo conto, ma è davvero così?

Ecco 5 curiosità su Valeria Fabrizi di cui probabilmente non sei a conoscenza.

5 cose che probabilmente non conosci su Valeria Fabrizi

Valeria Fabrizi sul piccolo schermo degli italiani ha sempre mostrato il suo lato divertente e spensierato, ma la sua vita è stata tutt’altro che facile. L’attrice di Che Dio Ci Aiuti ha vissuto due grandi dolori che l’hanno profondamente segnata per il resto della sua vita.

La prima riguarda il suo grande amore. Valeria è stata innamorata di Tata Giacobetti. I due sono stati insieme tutta la vita, e dal loro amore è nata anche la loro figlia Georgia. Il tutto purtroppo è terminato quando la vita ha scelto di poterle via Giabetti, morto di infarto.

L’altro suo grande dolore riguarda la perdita di un figlio. Valeria Fabrizi, ospite qualche tempo fa a Vieni da me di Caterina Balivo, ha confidato di aver perso il suo bambino dopo un mese di vita. Il suo nome era Alberto ed è scomparso a causa di una crisi cardiaca.

Passiamo però ai lati più curiosi e divertenti legati alla sua carriera. Nonostante ora sia famosa per aver dato il volto di una suora, nel 1976 ha posato senza vestiti per la rivista Playboy. La sua bellezza però non è stata soltanto notata dai lettori della nota rivista, ma anche in tutto il mondo. Basti pensare che ha preso parte a Miss Universo dove si è classificata al quarto posto.

L’ultima curiosità riguarda sempre la sua carriera, ma non la sfera di attrice ma quello che svolgeva prima di diventare famosa tra il pubblico del piccolo schermo nostrano. Prima del successo, Valeria Fabrizi lavorava come parrucchiera.