Natale senza sensi di colpa: ecco i trucchi da adottare

Poche regole ma efficaci: ecco come trascorrere un Natale senza sensi di colpa adottando questi semplici trucchi.

Natale è praticamente quasi arrivato e se ancora non ci siamo messi a dieta sarà piuttosto difficile perdere quei chiletti di troppo proprio adesso. Ci sono però alcune piccole strategie che possiamo adottare quantomeno per non peggiorare la situazione.

Si tratta di piccoli trucchi che possiamo mettere in pratica per cercare di non accumulare ancora più chili e di poter vivere il Natale, ma anche i giorni di festa in modo più sereno e soprattutto senza essere investiti dai sensi di colpa.

La paura di ingrassare sotto le feste aumenta esponenzialmente in questo periodo, del resto è impossibile pensare ora di dimagrire, al contrario possiamo invece fare qualcosa per mantenere il peso attuale e poi dopo le feste iniziare una dieta con un nutrizionista che è sempre la scelta migliore e più oculata.

Ecco i trucchi da adottare per un Natale senza sensi di colpa

Alzi la mano chi in questo periodo non si sente combattuto tra la voglia di trasgredire consumando cibi più calorici e tipici natalizi e la paura di ingrassare in maniera esponenziale.

Le festività natalizie per certi versi possono rappresentare un vero e proprio attentato alla linea se non si adottano alcune piccole accortezze. I manicaretti si susseguono nei giorni di festa e ogni scusa è buona per aprire una bottiglia, un panettone o cucinare un piatto succulento che ci ricorda la tradizione.

Non dimentichiamoci però che se iniziamo a mangiare come se non ci fosse un domani dal 24 dicembre al 6 gennaio poi ci ritroveremo all’inizio dell’anno nuovo con molti chili da smaltire.

E allora come conciliare tutto questo? Come alleviare i sensi di colpa ma al tempo stesso poter godere di qualche piacere in più della tavola? Semplicemente adottando poche regole ma efficaci. Scopriamo i trucchi per un Natale senza sensi di colpa.

1) Non lasciarsi travolgere da acquisti incauti. Sotto le feste, ma anche molto tempo prima si iniziano a trovare sugli scaffali del supermercato dolciumi di ogni tipo, leccornie e golosità che generalmente non troviamo nel corso dell’anno. E la voglia di comprare qualcosa così come di consumarla subito si fa sentire. Meglio però non cedere prima del tempo agli sgarri.

2) Definire le giornate di bagordi. Se non mettiamo un inizio e una fine potremo dire addio all’obiettivo di mantenere il peso forma. Cerchiamo di capire quanti sono questi pranzi, merende, aperitivi e cene e poi regoliamoci di conseguenza. È impensabile mangiare ogni giorno dolciumi o cibi calorici per tutte le feste. Anzi, meglio non averli in casa anche perché con la scusa che poi andranno a deteriorarsi finiremo per mangiarli ogni giorno.

3) Fare attività fisica. Pensare di smettere di allenarsi sotto le feste è la scelta più errata che potremmo fare. Va bene fermarsi qualche giorno ma non è invece opportuno fermarsi dal 24 dicembre al 6 gennaio. In mezzo ci sono tanti giorni della settimana in cui possiamo ritagliarci almeno una mezz’ora per fare una corsa, una passeggiata o lo sport che più ci piace.

4) Scegliere cibi giusti. Sotto le feste è difficile rinunciare alle varie pietanze ma quanto meno riduciamo il consumo di pane, facciamo porzioni più ridotte e mastichiamo lentamente. Visto che non abbiamo fretta, almeno in queste occasioni mangiamo con calma, in questo modo ci sentiremo più sazi ed eviteremo di introdurre anche quel cibo di troppo.

5) Limitare dolciumi e alcolici. Durante le feste ogni scusa è buona per brindare a qualcosa. Ecco che allora si abusa anche con l’alcol e tutto questo non è un bene per la linea. Non solo, anche i dolci sono sempre presenti nei pranzi e nelle cene natalizie. Meglio allora evitare di consumarli a pranzo e cena e magari pure a merenda durante la settimana. Se avanzano regalateli a chi non deve stare a dieta.

Con questi pochi e semplici trucchi potremo mantenere il nostro peso e se poi vogliamo dimagrire affidiamoci ad un nutrizionista dopo le feste.