Tavola rustica Natale 2021: belle idee per decori in tela di juta

Tavola rustica Natale 2021: meravigliose idee da copiare, per creazioni in tela di juta realizzate completamente a mano. Dai un’occhiata alla gallery e, magari, prendi spunto!

Manca ormai pochissimo al Natale! Sarà il secondo con il Covid-19 ma, questo, non frena la voglia di creare nelle case delle bellissime ambientazioni. Si parte quasi sempre dall’albero di Natale per poi passare al presepe, al fuoriporta e alla tavola natalizia.

La crisi economica causata dalla pandemia pesa sui bilanci familiari. La tendenza dominante, per quest’anno, è quella di risparmiare il più possibile sulla spesa complessiva per il Natale, dai cibi ai regali passando per gli addobbi.

Il fai da te è l’opzione giusta per chi vuole abbellire la casa nei giorni di festa spendendo poco o nulla. Il web pullula di siti che propongono belle idee da copiare per decori homemade economici.

Per il Natale 2021 l’ultimo trend è la tavola rustica, con addobbi realizzati in tela di juta. Parliamo di un materiale che costa poco, facilmente acquistabile a metraggio in base alle necessità. Le fibre sono ruvide e tenaci e il filato risulta anch’esso ruvido, rigido e molto resistente.

Questo materiale si presta ad un’infinita di utilizzi, si taglia bene con le forbici ed è facile da modellare. Per esempio, se vuoi utilizzarlo per rivestire una base in plastica o legno di un bel centrotavola natalizio, puoi fissarlo con del silicone applicato con la pistola a caldo.

Vediamo insieme quali sono le idee più belle a cui ispirarsi per realizzare dei decori in juta davvero originali.

Tavola rustica Natale 2021: spunti creativi low cost in juta

Tavola rustica Natale 2021: va per la maggiore anche perché costa pochissimo allestirla in modo impeccabile. Lo dicevamo poche righe sopra, la tela di iuta è un materiale versatile che si presta a mille utilizzi.

Si può persino riciclare! Il primo consiglio che ti diamo è di dare un’occhiata in casa e negli scatoloni che conservi in cantina, magari trovi dei vecchi sacchetti di juta da trasformare in bellissimi segnaposti.

Se ti piace una tavola natalizia in stile country, per rendere più calda ed accogliente l’atmosfera di casa, allora tieni conto che i tessuti naturali come la juta sono da prediligere per i runner. I servizi di piatti potranno essere anche composti da piatti diversi l’uno dall’altro. Ecco alcuni spunti creativi ai quali ispirarti.

Centrotavola – Per realizzarne uno in stile rustico servono pochissimi materiali di riciclo. Procurati: una corona in vimini intrecciata, una candela, dei rami di pino, 3-4 pigne, qualche bastoncino di cannella e un pezzo di tela di juta (tanto grande da poterci fare un bel fiocco). Dai forma al centrotavola con la tua creatività, incollando i materiali sulla base di vimini con la pistola a caldo;

– Per realizzarne uno in stile rustico servono pochissimi materiali di riciclo. Procurati: una corona in vimini intrecciata, una candela, dei rami di pino, 3-4 pigne, qualche bastoncino di cannella e un pezzo di tela di juta (tanto grande da poterci fare un bel fiocco). Dai forma al centrotavola con la tua creatività, incollando i materiali sulla base di vimini con la pistola a caldo; Barattoli decorativi – Puoi riciclarne 3-4 in vetro della stessa forma e grandezza e avvolgerli, uno per uno, nella tela di juta, legata con dei fili di rafia. Disponi sul fondo di ogni barattolo una manciata di frutta secca (castagna, noci, mandorle ect.), una piccola pigna e una candela che copra quasi tutta l’altezza del barattolo. Queste piccole ‘lucciole’ posizionate sulla tavola natalizia, creano un’atmosfera calda e accogliente;

– Puoi riciclarne 3-4 in vetro della stessa forma e grandezza e avvolgerli, uno per uno, nella tela di juta, legata con dei fili di rafia. Disponi sul fondo di ogni barattolo una manciata di frutta secca (castagna, noci, mandorle ect.), una piccola pigna e una candela che copra quasi tutta l’altezza del barattolo. Queste piccole ‘lucciole’ posizionate sulla tavola natalizia, creano un’atmosfera calda e accogliente; Segnaposti – Puoi realizzarli riciclando dei vecchi sacchetti di juta delle bomboniere. Procurateli in un numero corrispondente a quello degli ospiti. Puoi impreziosirli incollandoci sopra dei decori natalizi in pannolenci. I segnaposti sono solitamente nominativi: puoi scrivere i nomi su dei cartoncini da attaccare poi con un filo di rafia ad ogni sacchetto, oppure scriverli direttamente sulla juta, con un pennarello acrilico indelebile;

– Puoi realizzarli riciclando dei vecchi sacchetti di juta delle bomboniere. Procurateli in un numero corrispondente a quello degli ospiti. Puoi impreziosirli incollandoci sopra dei decori natalizi in pannolenci. I segnaposti sono solitamente nominativi: puoi scrivere i nomi su dei cartoncini da attaccare poi con un filo di rafia ad ogni sacchetto, oppure scriverli direttamente sulla juta, con un pennarello acrilico indelebile; Tovaglia – Se te la cavi con la macchina da cucire, puoi ricavarla da un vecchio spezzone di tela di juta. Ovviamente tieni conto delle dimensioni della tavola perché, la tovaglia, deve scendere morbida sui due lati. Puoi impreziosirla applicando una bordatura di merletto bianco vintage, così da creare un bel contrasto con il colore naturale della juta.

Ti abbiamo proposto delle idee carine e facili da realizzare. Non sono richieste chissà quali abilità particolari. Basta soltanto avere un po’ di fantasia e una buona dose di pazienza perché, quando si va di fretta, nulla riesce bene. Per concludere, ti proponiamo una piccola gallery con altri spunti molto originali.