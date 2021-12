Decorazioni tavola Natale 2021 in pasta di sale: belle idee da copiare!

Decorazioni tavola Natale 2021: vuoi stupire gli ospiti senza spendere una fortuna? Se la risposta è sì, una soluzione c’è e si chiama pasta di sale! Prepara l’impasto, procurati delle formine e il gioco è fatto!

Manca ormai pochissimo al Natale, la festa più attesa dell’anno. E’ amata da grandi e piccini per la sua atmosfera magica. Nelle citta, strade e vetrine sfoggiano decorazioni meravigliose. Per non parlare delle luminarie, molte delle quali sono delle vere e proprie opere d’arte.

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, anche nelle case si preparano delle bellissime ambientazioni. Non può certamente mancare l’albero di Natale, al cui addobbo partecipa quasi tutta la famiglia.

Il Natale 2021 sarà il secondo con il Covid-19. La pandemia ha causato una crisi economica senza precedenti; si intravedono segnali di ripresa ma la strada è ancora tutta in salita. Molte famiglie italiane spenderanno di meno, sia per la spesa dei cibi tradizionali che per l’acquisto dei regali.

Si cercherà di risparmiare anche sugli addobbi natalizi, utilizzando quelli degli anni precedenti, ricorrendo al fai da te oppure cimentandosi con il riciclo creativo. In questo articolo, vogliamo darti qualche spunto per creare bellissimi decori low cost per la tavola di Natale.

Decorazioni tavola Natale 2021: risparmia con la pasta di sale!

Le decorazioni di Natale vanno curate nei minimi dettagli. Solitamente si sceglie un tema attorno al quale ruotano tutti gli allestimenti, partendo dall’albero e fino ad arrivare alla tavola.

Addobbare con gusto non significa, necessariamente, spendere una fortuna. Si possono realizzare delle bellissime decorazioni low cost con alcune tecniche facili e veloci. Una per tutte? La pasta di sale!

Sai come si prepara? Per creare un impasto omogeneo ti occorrono 4 tazze di farina, 1 tazza e mezza di acqua e 1 tazza di sale. Queste quantità possono essere raddoppiate o dimezzate, a seconda delle tue esigenze.

Devi amalgamare bene tutti gli ingredienti e lavorare l’impasto a mani unite almeno per 10-15 minuti, per ottenere un panetto omogeneo. Dopodiché stendilo con il mattarello su una superficie piana. Cerca di raggiungere uno spessore medio di almeno 5 mm e, poi, passa alla fase più bella, ovvero alla creazione dei decori.

A questa attività, partecipano volentieri quasi tutti i bambini. Quindi, se hai dei figli piccoli, coinvolgili il più possibile. Ti saranno di grande aiuto gli stampini natalizi, da utilizzare per tagliare la pasta di sale, che assumerà così le forme desiderate. In commercio se ne trovano tantissimi di vari materiali (acciaio, plastica, silicone etc.).

Cerca di avere le idee chiare su come vuoi utilizzare gli addobbi in pasta di sale. Facciamo un esempio: se ti serviranno come segnaposti e vuoi impreziosirli con un cartoncino che rechi una frase augurale, allora devi fare un piccolo buco nella parte superiore, a circa 3 mm dal bordo, utilizzando un semplice stuzzicadenti o un ago. Nel foro potrai far passare il nastrino con il quale legare il cartoncino.

Una volta realizzate le decorazioni per la tua magnifica tavola di Natale, puoi passare alla fase più delicata, ovvero alla cottura in forno della pasta di sale. Sappi che ogni minima distrazione può fare seri danni. Quindi fai molta attenzione!

Per la cottura puoi utilizzare, indipendente, un forno elettrico oppure uno a microonde. Cambiano però i tempi. Se usi quello elettrico, imposta una temperatura media di circa 150 gradi e fai cuocere i decori per circa 30 minuti. Con il forno a microonde, invece, si fa molto prima! Basta impostarlo alla temperatura massima e lasciarlo agire per circa 2/3 minuti, giusto il tempo di far sciugare e solidificare le decorazioni.

Dopo aver fatto raffreddare la pasta di sale, puoi decidere se lasciarla al naturale oppure colorarla. Se scegli la seconda opzione, puoi usare acquerelli o colori a tempere; ti basterà diluirli con un po’ d’acqua e passare il pennello sulle parti che vuoi colorare.

Puoi utilizzare i decori in pasta di sale non solo come segnaposti ma anche, per esempio, per impreziosire un bellissimo centrotavola natalizio fai da te oppure un portacandele.

Senza dimenticare che gli addobbi in pasta di sale sono perfetti anche per l’albero di Natale. Insomma, a te la scelta! Ti abbiamo spiegato come realizzarli bene in poco tempo e, a completamento, ti proponiamo anche una gallery con le idee più belle a cui ispirarti. Buone feste!