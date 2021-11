Addobbi Natale 2021 economici per la tavola? Semplice, ricicla!

Addobbi Natale 2021 economici per la tavola: risparmia con il riciclo! Ecco una carrellata di creazioni fai da te molto belle e facili da realizzare. I tuoi ospiti rimarranno tutti a bocca aperta!

Il Natale è alle porte! Manca ormai soltanto un mese e le città si vestono di mille luci. Le vetrine dei negozi accolgono bellissime ambientazioni a tema e, alcuni locali d’intrattenimento, espongono già le locandine con la programmazione di eventi e spettacoli.

Insomma ci si prepara al Natale 2021, il secondo dell’ ‘era Covid-19’. La pandemia non è ancora finita, i contagi sono in netta risalita ma, questo, non frena la voglia di vivere appieno la magia delle festività natalizie.

Certo, ci saranno divieti e restrizioni ancora più stringenti, soprattutto dal prossimo 6 dicembre con l’introduzione del Super Green Pass. Addio alle grosse tavolate; si festeggerà con i familiari più stretti e si ricorrerà alle videochiamate per fare gli auguri a parenti e amici lontani.

Ma, nonostante tutte le difficoltà, gli italiani non rinunceranno al piacere di vestire le casa a festa. La tendenza che va per la maggiore è il riciclo; gli addobbi degli anni passati vengono utilizzati per realizzare nuove creazioni. Un modo intelligente per risparmiare in tempi di crisi economica.

Ma non è tutto. Il riciclo creativo sfrutta anche materiali vecchi, inutilizzati o di scarto quali tappi di sughero, barattoli, candele, cialde di caffè e così via. Ecco una carrellata di idee originali per l’addobbo della tavola natalizia. Prendi qualche spunto!

Addobbi Natale 2021 economici: creazioni fai da te facili da realizzare

Natale 2021, addobbi low cost per la tavola: la parola d’ordine è risparmio. La tendenza del momento è quella di abbellire la casa con creazioni semplici che nascono dal riciclo creativo.

Lo diciamo spesso: quasi per tutto c’è ‘seconda vita’, persino per gli scarti alimentari. Basta dare sfogo alla propria creatività, munirsi di tutti gli attrezzi necessari e il gioco è fatto.

Se stai cercando degli spunti originali per la tavola natalizia, allora sei nel posto giusto! In questo articolo ti proponiamo alcune idee simpatiche per abbellirla in modo impeccabile, senza spendere una fortuna. I tuoi ospiti rimarranno a bocca aperta.

Centrotavola a stella con tappi di sughero – Un’idea davvero geniale! Procurati un certo numero di tappi di sughero, a seconda di quanto debba essere grande il centrotavola. Puoi riciclare quelli delle bottiglie di vino, lavati bene e fatti asciugare all’aria aperta. Disegna su un cartoncino rigido la stella e, poi, incollaci sopra i tappi di sughero. Ti consigliamo di usare il silicone, da applicare con una pistola a caldo. Infine, puoi decidere di lasciare i tappi del loro colore naturale oppure di dipingerli.

