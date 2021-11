Menù di Pesce Natale 2021 | Un pranzo completo con ricette speciali

Natale o Capodanno senza pesce non sono la stessa cosa ma con un po’ di fantasia posiamo preparare qualcosa di originale e buonissimo per il menu Natale



Se come molti italiani siete convinte anche voi che a Natale e Capodanno sulla tavola non possono mancare piatti a base di pesce, un’idea per il menù ve la suggeriamo noi. Ricette molto sostanziose, dall’antipasto al secondo piatto, che vi terranno anche occupate per un po’ di tempo in cucina.

Ma alla fine sarà uno spettacolo vedere la tavola imbandita con questi piatti . E la vera regina della festa diventerete voi. Abbiamo scelto ingredienti che potete facilmente trovare al supermercato o nel vostro negozio di fiducia, per una spesa relativa.

Menu Natale 2021 pesce protagonista

Polpette di merluzzo con salsa agrodolce

Le lavorazioni complicate, lasciamole ai primi e ai secondi piatti, magari pure al dolce. Come antipasto abbiamo pensato ad una ricetta veloce ma di sostanza, le polpette di merluzzo con salsa agrodolce.

Potete usare il merluzzo fresco oppure quello surgelato, cambia poco. L’importante è accompagnarlo con gli ingredienti giusti: pecorino, uvetta e buccia d’arancia, messi insieme nell’impasto, daranno vita ad un piatto sorprendente. E per la salsa, maionese e senape insieme ad un buon miele millefiori.

Calamarata con pesce spada

Il primo piatto delle feste deve essere bello da vedere e saporito da mangiare. Come la calamarata con il pesce spada, un vero piatto da ristorante che potete cucinare anche a casa. Ovviamente è sempre meglio puntare sul pesce fresco, ma anche in questo caso, se non lo trovate va bene pure quello surgelato. Insieme ai pomodorini freschi e alle olive taggiasche, oppure a quelle tipo Gaeta, sarà un condimento da favola.

Teglia di seppie, champignon e patate

Come secondo piatto puntiamo invece sulla teglia di seppie, champignon e patate. L’unico segreto è quello di trovare l’equilibrio tra il sapore dei tre ingredienti principali e la marinatura a base di pomodori secchi, prezzemolo, aglio, olio extravergine d’oliva, aceto e peperoncino.

Dovete solo avere pazienza, perché le seppie tagliate a listarelle hanno bisogno di rimanere immerse nella marinatura per almeno 3 ore. Ma questo mix tra sapori di terra e sapori di mare saprà conquistare tutti i vostri ospiti.

Buon Appetito!